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北京發放首批稀土出口許可證 福斯供應商在列

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
江西省南城縣，一名工人在一處稀土金屬礦場工作。圖／路透
江西省南城縣，一名工人在一處稀土金屬礦場工作。圖／路透

大陸和美國宣布達成貿易協議，包括暫停90天的關稅，並將相互關稅降低後，投資人期待還會有其他出口管制限制放寬的舉動，其中可能包括大陸的稀土管制。而大陸已向至少4家稀土磁鐵生產商發放了出口許可證，其中包括福斯汽車的供應商。

路透報導，德國汽車製造商和業內消息人士稱，這是自北京上個月限制出口以來首次頒發出口許可證，顯示關鍵材料將繼續流通。

包頭天和磁材科技三位消息人士稱，該公司生產用於電動和混合動力汽車引擎的磁鐵，已於4月底獲得福斯的許可。其中一位消息人士補充說，該汽車製造商已與北京方面聯繫，希望在此過程中提供協助。

福斯汽車表示：「我們與供應商保持密切聯繫，並收到消息稱，少數福斯汽車磁鐵供應商已獲得大陸政府的出口許可證。」但拒絕提供進一步細節。

兩位消息人士稱，北京中科三環已獲得至少一張許可證。其中一位消息人士補充說，英思特稀磁新材料和大地熊新材料也獲得了至少一份許可證。

大陸在今年4月將7種稀土相關物項列入管制清單，以作為對美國加徵關稅的反制措施。該決定代表出口商需申請許可證，才能向大陸境外銷售。雖然這項決定適用於所有國家，但在貿易戰期間，美國客戶獲得出口許可證的可能性似乎微乎其微。

作為全球數十種戰略礦物的最大供應國，大陸從2023年開始針對幾種對從晶片製造、能源轉型到國防等領域至關重要的礦產實施出口限制。

美國絕大部分稀土依賴從大陸進口，但如今面臨著國防和其他高科技領域關鍵礦產供應被切斷的風險。

北京 福斯 稀土 美國

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