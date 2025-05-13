美中關稅戰暫停火！陸國務院正式公告 明起對美加徵關稅降至10%

在日前中美舉行經貿高層會談，並發表聯合聲明後，大陸國務院關稅稅則委員會13日晚間，正式發布「關於調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施的公告」，自14日12時01分起，對美加徵關稅稅率，由34%調整為10%，在90天內暫停實施24%的對美加徵關稅稅率。

據國務院關稅稅則委員會公告，為落實中美經貿高層會談的重要共識，自2025年5月14日12時01分起，調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施。

按照公告，有關事項如下：

一、調整《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告》（稅委會公告2025年第4號）規定的加徵關稅稅率，由34%調整為10%，在90天內暫停實施24%的對美加徵關稅稅率。 二、停止實施《國務院關稅稅則委員會關於調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施的公告》（稅委會公告2025年第5號）和《國務院關稅稅則委員會關於調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施的公告》（稅委會公告2025年第6號）規定的加徵關稅措施。

在此之前，中美召開經貿高層會談後，於12日發表聯合聲明，宣布大幅調降對彼此商品課徵的關稅；美國對大陸輸美商品關稅稅率從145%降至30%，大陸對美國輸陸商品關稅則從125%降至10%，14日生效。

聯合聲明還說，雙方調降關稅後，兩國將建立對話機制討論經貿關係；陸方將由國務院副總理何立峰代表，美國代表則是財政部長貝森特和貿易代表葛里爾。

聲明稱，美中對話在雙邊同意之下，可能在大陸、美國或第三地舉行；雙方也可針對相關經貿議題舉行工作層級的諮詢會議。雙方都認清雙邊經貿關係對兩國和全世界的重要性，也承認持續、長久和互惠的經貿關係的重要性。