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「補貼大戰」外送競爭激烈 陸市場監管局約談京東、美團等平台
央視新聞報導，近日大陸市場監管總局會同中央社會工作部、中央網信辦、人力資源和社會保障部、商務部，針對當前外賣行業競爭中存在的突出問題，約談京東、美團、餓了麼等平台企業。
報導稱，當局要求相關平台企業嚴格遵守大陸《電子商務法》、《反不正當競爭法》、《食品安全法》等法律法規規定，嚴格落實主體責任，主動履行社會責任，加強內部管理，合法規範經營，公平有序競爭，共同營造良好市場環境，切實維護消費者、平台內經營者和外賣騎手的合法權益，促進平台經濟規範健康有序發展。
今年四月十五日，京東總裁劉強東強硬劃定京東外賣利潤紅線：「淨利潤永遠不能超過5%！」，嚴控高額佣金亂象倒逼行業變革，同時宣布為5萬名全職騎手足額繳納五險一金，拒絕算法壓榨商家與配送員，宣稱要用品質堂食重塑安全健康的外賣生態。
據中國新聞周刊，目前美團外賣商家的佣金率為6%-8%，餓了麼與美團持平。
京東「免佣金」「五險一騎士」「只招堂食店」三把尖刀，直插美團、滴滴腹地。京東不僅掀起大陸外賣產業的變革，也掀起與美團、餓了麼外送平台的戰爭。據悉，是京東介入外賣產業後的的各種補貼，已讓其他幾家平台陷入「補貼大戰」。
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