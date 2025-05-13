快訊

美股早盤／市場消化通膨數據 科技股繼續上衝 台積電ADR漲逾2%

美中關稅戰暫停火！陸國務院正式公告 明起對美加徵關稅降至10%

台積電缺席 台指期夜盤21時30分上漲百點

聽新聞
0:00 / 0:00

「補貼大戰」外送競爭激烈 陸市場監管局約談京東、美團等平台

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
京東總裁劉強東宣布進軍外賣市場，「免佣金」「五險一騎士」「只招堂食店」三把尖刀，直插美團、滴滴腹地。圖／微博照片
京東總裁劉強東宣布進軍外賣市場，「免佣金」「五險一騎士」「只招堂食店」三把尖刀，直插美團、滴滴腹地。圖／微博照片

央視新聞報導，近日大陸市場監管總局會同中央社會工作部、中央網信辦、人力資源和社會保障部、商務部，針對當前外賣行業競爭中存在的突出問題，約談京東、美團、餓了麼等平台企業。

報導稱，當局要求相關平台企業嚴格遵守大陸《電子商務法》、《反不正當競爭法》、《食品安全法》等法律法規規定，嚴格落實主體責任，主動履行社會責任，加強內部管理，合法規範經營，公平有序競爭，共同營造良好市場環境，切實維護消費者、平台內經營者和外賣騎手的合法權益，促進平台經濟規範健康有序發展。

今年四月十五日，京東總裁劉強東強硬劃定京東外賣利潤紅線：「淨利潤永遠不能超過5%！」，嚴控高額佣金亂象倒逼行業變革，同時宣布為5萬名全職騎手足額繳納五險一金，拒絕算法壓榨商家與配送員，宣稱要用品質堂食重塑安全健康的外賣生態。

據中國新聞周刊，目前美團外賣商家的佣金率為6%-8%，餓了麼與美團持平。

京東「免佣金」「五險一騎士」「只招堂食店」三把尖刀，直插美團、滴滴腹地。京東不僅掀起大陸外賣產業的變革，也掀起與美團、餓了麼外送平台的戰爭。據悉，是京東介入外賣產業後的的各種補貼，已讓其他幾家平台陷入「補貼大戰」。

劉強東 外賣 外送平台 消費者

延伸閱讀

華為揪伴 強攻人形機器人

京東618下周二率先預熱 淘寶聯手小紅書推跨平台無縫購物

外賣大戰！不讓美團、京東專美於前 餓了麼發450億補貼加入戰局

京東攻外賣再出招 底薪5000搶騎手 3個月要招10萬人

相關新聞

就業危機？陸網好奇台灣職場有無「35歲紅線」 答案讓很多人崩潰

大陸職場普遍存在所謂的「35歲危機」，亦即到了35歲不僅求職難，轉職不易，甚至容易淪為公司裁員主要對象。有大陸網友近日在...

美中關稅戰暫休兵 陸股怎走？專家稱看人民幣匯率、AI發展

在美中貿易戰瑞士談判後，外界關注大陸股市與匯市走向，凱基投顧董事長朱晏民13日表示，雖然關稅議題對大陸股市有壓力，但整體...

蘋果Q1領跑全球平板市場！小米首超聯想奪第三 華為排第五

國際市調公司（IDC）日前發布2025年第1季中國大陸平板電腦市場季跟蹤報告，數據顯示，調查期內，大陸平板電腦市場出貨量...

北京發放首批稀土出口許可證 福斯供應商在列

大陸和美國宣布達成貿易協議，包括暫停90天的關稅，並將相互關稅降低後，投資人期待還會有其他出口管制限制放寬的舉動，其中可...

「補貼大戰」外送競爭激烈 陸市場監管局約談京東、美團等平台

央視新聞報導，近日大陸市場監管總局會同中央社會工作部、中央網信辦、人力資源和社會保障部、商務部，針對當前外賣行業競爭中存...

京東Q1財報佳 淨利潤大增52％超預期

京東集團13日發布2025年第1季財報，淨利潤人民幣108億元（新台幣453億元），年增52%；營收為人民幣3,011億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。