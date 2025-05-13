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京東Q1財報佳 淨利潤大增52％超預期

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
京東集團13日發布2025年第1季財報，淨利潤人民幣108億元，年增52%；營收為人民幣3,011億元，年增15%，遠超市場預期，在保持加速增長的同時，也創下近三年的最高增速。路透
京東集團13日發布2025年第1季財報，淨利潤人民幣108億元，年增52%；營收為人民幣3,011億元，年增15%，遠超市場預期，在保持加速增長的同時，也創下近三年的最高增速。路透

京東集團13日發布2025年第1季財報，淨利潤人民幣108億元（新台幣453億元），年增52%；營收為人民幣3,011億元（1.2兆元），年增15%，遠超市場預期，在保持加速增長的同時，也創下近三年的最高增速。

京東集團首席執行官許冉表示，第1季迎來2025年的良好開端，收入和利潤均取得強勁表現。此外，消費情緒提振，加上京東供應鏈能力及用戶體驗的不斷優化，共同驅動業績表現。

許冉指出，第1季用戶增長尤為強勁，反映出消費者對京東日益加強的信任與心智，也進一步鞏固了業務生態。此外，京東在新業務探索中取得令人鼓舞的早期成果，相信這些新機遇將進一步助力京東取得長期、高質素的增長。

京東集團首席財務官單甦提到，第1季，京東商品和服務收入均實現與上年相比雙位數增長，且增速與上月相比進一步加快，同時利潤保持穩步提升。尤其對於核心業務京東零售，集團保持並進一步強化發展勢頭。

單甦表示，京東繼續致力於股東回報，4月完成年度股利派發，並在第１季進一步執行購買庫藏股計劃。

具體來看，京東集團第１季商品收入為人民幣2,423億元，年增16%；服務收入為人民幣588億元，年增14%。這一增長主要得益於消費情緒的提振以及京東供應鏈能力和用戶體驗的不斷優化。

在業務亮點方面，京東集團與小米等品牌深化戰略合作，推出多款新品，並宣佈出口轉內銷計畫，目標採購不低於人民幣2000億元的出口轉內銷商品。

京東外賣業務也在今年2月推出，短期內取得顯著進展。京東健康在醫藥和健康管理服務方面也取得多項進展。

此外，京東宣布自今年3月1日起為全職外賣騎手繳納五險一金，並提供意外險和健康醫療險給兼職騎手。截至今年3月底，京東生態系統下的人員總數約為70萬名，過去12個月人力資源總支出為人民幣1288億元。

京東集團的季度活躍用戶數，實現了連續6個季度雙位數增長，增速超過20%。第三方商家成交用戶數和訂單量保持雙位數增長。

京東集團 人民幣 供應鏈

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