美中關稅戰暫休兵 陸股怎走？專家稱看人民幣匯率、AI發展

在美中貿易戰瑞士談判後，外界關注大陸股市與匯市走向，凱基投顧董事長朱晏民13日表示，雖然關稅議題對大陸股市有壓力，但整體而言，今年港股跟陸股題材還是要看AI發展，這部分也得關注大陸官方是否持續推出政策；在人民幣部分，外貿協會資深顧問李牮斯認為，如果中美雙方要打架的話，貶值可能性高，如果中美雙方往和談發展，升值可能性較高，且可能會是一次到位，不太會是緩升。

北威論壇於13日在台北舉辦「川普關稅戰因應策略」，邀請各方學者、專家針對美國經濟與美國資產等問題進行討論與回應。前述與會者在論壇期間對本報做出前述回應。

外界關注匯率在美中博弈之間角色，這次美中談判，雙方並未公開提及匯率議題。李牮斯表示，一方面無從得知是否談及匯率，今日不談不代表之後不談；另一方面，川普在非關稅壁壘中把匯率列在其中，雖然看起來是中美博弈，但他認為比較像是川普跟世界作對，中國大陸剛好在裡面，可其實中方也明白，日本最富有的階段是在廣場協議後兩年，他也提醒大陸前國家副主席王岐山是廣場協議專家。

朱晏民表示，雖然關稅對大陸股市還有壓力，但其實大陸對美出口已經降到很低，所以中方會比較不怕。但因為大陸內部還有房地產等經濟問題，經濟景氣還在谷底，因為現在有AI題材切入，如果AI應用出來就會帶動很多需求，近幾年來少數看到的切入點。

台大經濟系名譽教授林建甫表示，英美的談判結果透露對等關稅下限是10%，而美中談判則透露了對等關稅上限是30%。他認為在這一輪談判中，台灣不應該優先談判，排位後面一點較有利。他認為川普現在困境是解決美債問題，如果先談，有很大機率會被迫吞下美債。像中國大陸有底氣去抵擋美國，也可以讓其他國家效仿。

李牮斯在論壇中表示，現在是「百年一見革命」。對企業而言，營收策略退場，資產策略上場。他建議企業要改變衝訂單、增加營收的思維，而是要從長遠宏觀看，注重資產面，比如不要將資產集中在買美債上，要將資產分散風險布局，或是考慮併購等議題。

台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如認為，後續最大的風險可能在於重新審視美元。她指出川普4月一系列動作讓美元資產股匯債三殺，但美元霸權目前還無法走入歷史，主因在於沒有一個貨幣能取代美元，包括歐元、人民幣都還不成氣候。她說自2008年金融海嘯以來便很感慨，亞洲人賣產品賺美金，再拿美金去買美股、美債，這樣的循環到底何時能覺醒。如果現在是重新看待美元的時間點，就是很大的風險。