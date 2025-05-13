美中關稅戰暫時休兵！ 陸「新三樣」鋰電池業鬆口氣

中美12日發布日內瓦經貿會談聯合聲明，聲明稱美國對陸關稅將普遍下調，鋰電行業對美出口或迎來轉機。依據此聲明計算，當前美國對陸車用鋰電池關稅下調至58.4%，非車用鋰電池關稅下降至約41%。財新引述鋰電業內人士說法稱，比預期低，對行業而言是重大利好。

中美聯合聲明12日發布後，大陸各媒體與機構都在進行「數學題」，測算到底美方對中方減少多少關稅，而且不同產業別得區分計算，比如鋰電池一直以來被美持續加徵關稅，各產品稅率不一。

陸機構華泰證券根據不同鋰電產品測算：動力電池關稅下調後為58.4%、儲能電池/系統下調後為40.9%、鋰電材料為56%-60.8%、逆變器為57.5%。

此前美國發起關稅戰，大陸出海「新三樣」（太陽能、鋰電池與電動車）中，鋰電池為受創最深產業。因為太陽能現在直接從大陸本土出口到美國佔比很低，陸企主要通過東南亞或美國本土產線進行銷售；大陸電動車出口美國數量規模本身就小，去年第1季，大陸電動車對美國出口僅為2,051輛。

據了解，美國鋰電池產品本身有3.4%的基礎關稅，2024年8月美國對中國車用鋰電池加徵25%額外關稅，如按白宮4月10日宣佈對華145%關稅計算，在聯合聲明公告之前，針對中國車用鋰電池的累計進口關稅高達173.4%、非車用鋰電池關稅約156%。

據大陸海關數據統計，2024年大陸鋰離子電池出口第一大市場仍為美國，出口金額為153.15億美元，年增13%，佔大陸鋰離子電池出口額的25%，佔比較2023年提高4.2個百分點。

中國化學與物理電源行業協會數據顯示，2025年1至2月大陸鋰電池出口美國金額為20.28億美元，年增6.2%，佔大陸鋰電池出口總額的22.5%。對於鋰電產業，對等關稅全面下調後，或將迎來新一波出口浪潮。

面對關稅衝擊，德勤中國理事會成員、企業技術與績效事業群總裁周令坤通過中國經營報分析，中國鋰電池可尋求對等關稅風暴下的海外關稅相對窪地，建立海外產業鏈，比如關稅較低的馬來西亞等，但中長期看，美國仍強調原產地原則，因此未來仍將推動儲能電池在美國的本土化生產。此前鋰電企業國軒高科已在美布局產能。