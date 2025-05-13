曾被爆炒至數十萬仍「一碼難求」 陸AI代理Manus開放註冊
大陸AI代理平台Manus於12日宣布，面向全球用戶開放註冊。此前，Manus曾因註冊碼被爆炒至人民幣10萬元（約台幣42萬3,097元）、長期處於「一碼難求」狀態。
Manus於12日在其社群平台X帳號發布公告稱，自當日起，Manus向所有人開放，無需等待名單；所有新註冊用戶每天可免費獲得300積分，並免費執行一項任務，同時，所有用戶還可額外一次性獲得1000積分獎勵。
Manus稱，免費任務積分當日有效，不支持結轉。平台目前也提供三檔付費訂閱方案，價格分別為每月19美元（約台幣578元）、39美元（約台幣1,188元）和199美元（約台幣6,062元），用戶可根據需求解鎖更多訪問權限、專屬功能以及優先服務。
據了解，所謂的積分即用於執行任務的「貨幣」，Manus收到用戶指令後，在執行任務的同時會即時消耗積分，消耗積分的數量取決於任務的規模和難度。
中國證券報指出，今年3月，Manus作為一匹人工智慧體「黑馬」闖入大眾視野，在短時間內成為國內AI大模型領域的新話題。而Manus發布時，曾因採用邀請碼方式讓用戶體驗，由於邀請碼數量過少，出現「一碼難求」，並在二手平台上，出現「天價求碼」的市場局面，引發爭議。對此，Manus團隊當時回應稱，從未開設任何付費獲取邀請碼的管道，採用邀請碼機制是「伺服器容量有限不得已而為之」。
大眾日報提到，作為通用型Agent，Manus號稱世界上第一款通用AI代理，被定位成一位性能強大的通用型助手，對於用戶不僅僅是提供想法，而是能將想法付諸實踐，真正解決問題。簡言之，與傳統AI助理不同的是，Manus不僅能提供建議或答案，還能自主完成任務。
根據Manus當時發布的案例示範demo介紹，Manus可化身為不同身分職位，完成從規劃到執行的全流程。例如，它會自主瀏覽網站並幫你訂票、分析股票，還能篩選履歷、製作PPT與短片等。
另，據彭博報導，Manus背後的大陸新創公司蝴蝶效應（Monica.im）獲得由美國風險投資公司Benchmark領投的一輪融資。這家大陸AI公司的估值相較上一輪已增長約五倍，達到近5億美元。據悉，在此之前，Manus的融資中已籌集超1,000萬美元，投資者包括科技公司騰訊，風投公司真格基金和紅杉中國。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言