曾被爆炒至數十萬仍「一碼難求」 陸AI代理Manus開放註冊

大陸AI代理平台Manus於12日宣布，面向全球用戶開放註冊。此前，Manus曾因註冊碼被爆炒至人民幣10萬元（約台幣42萬3,097元）、長期處於「一碼難求」狀態。

Manus於12日在其社群平台X帳號發布公告稱，自當日起，Manus向所有人開放，無需等待名單；所有新註冊用戶每天可免費獲得300積分，並免費執行一項任務，同時，所有用戶還可額外一次性獲得1000積分獎勵。

Manus稱，免費任務積分當日有效，不支持結轉。平台目前也提供三檔付費訂閱方案，價格分別為每月19美元（約台幣578元）、39美元（約台幣1,188元）和199美元（約台幣6,062元），用戶可根據需求解鎖更多訪問權限、專屬功能以及優先服務。

據了解，所謂的積分即用於執行任務的「貨幣」，Manus收到用戶指令後，在執行任務的同時會即時消耗積分，消耗積分的數量取決於任務的規模和難度。

中國證券報指出，今年3月，Manus作為一匹人工智慧體「黑馬」闖入大眾視野，在短時間內成為國內AI大模型領域的新話題。而Manus發布時，曾因採用邀請碼方式讓用戶體驗，由於邀請碼數量過少，出現「一碼難求」，並在二手平台上，出現「天價求碼」的市場局面，引發爭議。對此，Manus團隊當時回應稱，從未開設任何付費獲取邀請碼的管道，採用邀請碼機制是「伺服器容量有限不得已而為之」。

大眾日報提到，作為通用型Agent，Manus號稱世界上第一款通用AI代理，被定位成一位性能強大的通用型助手，對於用戶不僅僅是提供想法，而是能將想法付諸實踐，真正解決問題。簡言之，與傳統AI助理不同的是，Manus不僅能提供建議或答案，還能自主完成任務。

根據Manus當時發布的案例示範demo介紹，Manus可化身為不同身分職位，完成從規劃到執行的全流程。例如，它會自主瀏覽網站並幫你訂票、分析股票，還能篩選履歷、製作PPT與短片等。