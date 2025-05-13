快訊

為哪樁？台積電晚間臨時召開重訊記者會 將出售設備

林庭謙發聲明駁散布私密照 李芷霖經紀公司回應了

台積電大方配息！首季現金股利5元 創季配息以來新高

聽新聞
0:00 / 0:00

曾被爆炒至數十萬仍「一碼難求」 陸AI代理Manus開放註冊

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
Manus於12日在其社群平台X帳號發布公告稱，自當日起，Manus向所有人開放，無需等待名單；所有新註冊用戶每天可免費獲得300積分，並免費執行一項任務，同時，所有用戶還可額外一次性獲得1000積分獎勵。（中通社）
Manus於12日在其社群平台X帳號發布公告稱，自當日起，Manus向所有人開放，無需等待名單；所有新註冊用戶每天可免費獲得300積分，並免費執行一項任務，同時，所有用戶還可額外一次性獲得1000積分獎勵。（中通社）

大陸AI代理平台Manus於12日宣布，面向全球用戶開放註冊。此前，Manus曾因註冊碼被爆炒至人民幣10萬元（約台幣42萬3,097元）、長期處於「一碼難求」狀態。

Manus於12日在其社群平台X帳號發布公告稱，自當日起，Manus向所有人開放，無需等待名單；所有新註冊用戶每天可免費獲得300積分，並免費執行一項任務，同時，所有用戶還可額外一次性獲得1000積分獎勵。

Manus稱，免費任務積分當日有效，不支持結轉。平台目前也提供三檔付費訂閱方案，價格分別為每月19美元（約台幣578元）、39美元（約台幣1,188元）和199美元（約台幣6,062元），用戶可根據需求解鎖更多訪問權限、專屬功能以及優先服務。

據了解，所謂的積分即用於執行任務的「貨幣」，Manus收到用戶指令後，在執行任務的同時會即時消耗積分，消耗積分的數量取決於任務的規模和難度。

中國證券報指出，今年3月，Manus作為一匹人工智慧體「黑馬」闖入大眾視野，在短時間內成為國內AI大模型領域的新話題。而Manus發布時，曾因採用邀請碼方式讓用戶體驗，由於邀請碼數量過少，出現「一碼難求」，並在二手平台上，出現「天價求碼」的市場局面，引發爭議。對此，Manus團隊當時回應稱，從未開設任何付費獲取邀請碼的管道，採用邀請碼機制是「伺服器容量有限不得已而為之」。

大眾日報提到，作為通用型Agent，Manus號稱世界上第一款通用AI代理，被定位成一位性能強大的通用型助手，對於用戶不僅僅是提供想法，而是能將想法付諸實踐，真正解決問題。簡言之，與傳統AI助理不同的是，Manus不僅能提供建議或答案，還能自主完成任務。

根據Manus當時發布的案例示範demo介紹，Manus可化身為不同身分職位，完成從規劃到執行的全流程。例如，它會自主瀏覽網站並幫你訂票、分析股票，還能篩選履歷、製作PPT與短片等。

另，據彭博報導，Manus背後的大陸新創公司蝴蝶效應（Monica.im）獲得由美國風險投資公司Benchmark領投的一輪融資。這家大陸AI公司的估值相較上一輪已增長約五倍，達到近5億美元。據悉，在此之前，Manus的融資中已籌集超1,000萬美元，投資者包括科技公司騰訊，風投公司真格基金和紅杉中國。

大陸AI代理平台Manus於12日宣布，面向全球用戶開放註冊。圖／截自社群平台X
大陸AI代理平台Manus於12日宣布，面向全球用戶開放註冊。圖／截自社群平台X

AI X

延伸閱讀

愛山林爆炒股 股價跌停

教學風格大不同！陸生因老師1舉動「受寵若驚」 陸網稱羨：在台灣念書好幸福

公務員之死「蝴蝶效應」 專章明確定義職場霸凌 威脅孤立侮辱都算數

兩岸靚人物／大陸 Monica 創辦人肖弘 技術實用主義搶先機

相關新聞

就業危機？陸網好奇台灣職場有無「35歲紅線」 答案讓很多人崩潰

大陸職場普遍存在所謂的「35歲危機」，亦即到了35歲不僅求職難，轉職不易，甚至容易淪為公司裁員主要對象。有大陸網友近日在...

美中降低加徵關稅90天 專家嘆未來仍有變數…建議出口商能出盡出

美中經過在瑞士的貿易會談後，同意降低加徵關稅90天。有中國產業專家表示，由於90天後關稅還有很大變數，出口企業應抓住窗口...

曾被爆炒至數十萬仍「一碼難求」 陸AI代理Manus開放註冊

大陸AI代理平台Manus於12日宣布，面向全球用戶開放註冊。此前，Manus曾因註冊碼被爆炒至人民幣10萬元（約台幣4...

「風險太大」關稅仍逾20% 美油氣、農產品短期難出口大陸

儘管中美互相在關稅上讓步，但在美國部分農和油氣產品的進口關稅或仍保持在20%以上。在此之下，機構認為，雖然降關稅為後續談...

被競爭對手控假專利…民企老闆冤獄212天 申賠1029萬

中國一名民企老闆范海生因競爭對手指其涉嫌假冒專利，在2021年被錯誤羈押212天，公司及個人蒙受巨大損失。後來檢方決定對...

外媒曝：巴西央行將與陸央行簽署貨幣互換協議

儘管美中經貿緊張關係出現轉圜，大陸仍持續加強與南美洲國家關係。巴西央行近日透露，將與中國人民銀行（大陸央行）簽署一項貨幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。