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「風險太大」關稅仍逾20% 美油氣、農產品短期難出口大陸

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
儘管中美互相在關稅上讓步，但美國部分農和油氣產品的進口關稅或仍保持在20%以上。圖為閒置在加州奧克蘭港碼頭的中國貨櫃。圖／路透
儘管中美互相在關稅上讓步，但美國部分農和油氣產品的進口關稅或仍保持在20%以上。圖為閒置在加州奧克蘭港碼頭的中國貨櫃。圖／路透

儘管中美互相在關稅上讓步，但在美國部分農和油氣產品的進口關稅或仍保持在20%以上。在此之下，機構認為，雖然降關稅為後續談判開了好頭，但由於關稅依然偏高，美國農產品和能源短期內仍難以恢復出口至中國。

財新網指出，大陸和美國5月12日發布聯合聲明，雙方承諾將於2025年5月14日前降低部分先前加徵的關稅。然而，聲明未涉及2月至3月因芬太尼問題中美相互加徵的關稅。2025年2月，美國兩度宣布對大陸輸美商品加徵10%關稅；2月4日，大陸國務院關稅稅則委員會發布公告，對原產於美國的部分產品加徵關稅，其中對原油等產品加徵10%關稅，對液化天然氣（LNG）加徵15%關稅。

今年3月，大陸再對美國部分農產品加稅，以反制美國「芬太尼關稅」。其中，對雞肉、小麥、玉米、棉花加徵15%關稅；對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵10%關稅。聯合聲明同樣未提及大陸對美國農產品加徵的關稅是否會取消，因此美國部分農產品的進口關稅或仍保持在20%以上。

針對農產品，國際能源及大宗商品價格評估機構阿格斯（Argus）指出，「降關稅為後續談判開了個好頭，但由於關稅仍在，現在中美之間難說會立馬恢復農產品貿易。」

事實上，美國是大陸第二大進口來源國。2024年大陸從美國進口商品總值1,636.23億美元，主要進口農產品、機電、航空航太及光學、醫療儀器等商品。同時，美國也是大陸農產品第二大進口來源地，2024年大陸從美國進口農產品總額達275.95億美元，占農產品進口總額的12.7%。不過，大陸農產品進口缺口短期可由巴西、烏克蘭等其他國家補充。

至於能源產品，財新網提到，大陸對美油氣產品關稅目前仍超過20%，該項產品進口短期內預計難以恢復。阿格斯表示，大陸首輪反制關稅已基本凍結大陸自美國進口LNG，今年3月後就已無美國LNG進口到大陸。海關數據顯示，今年2月，大陸自美進口LNG6.6萬噸，年減5.4%；3月不再有美國LNG進口數據。

阿格斯稱，關稅改變貿易流向，目前具有FOB（Free On Board，裝運港船上交貨價）靈活條款的中美LNG長協貨物大部分被轉銷往歐洲。

ICIS高級天然氣分析師徐菲認為，大陸買家仍處觀望狀態，料或將繼續暫停進口美國LNG。在目前25%的關稅水準下，部分城燃氣公司在特定市場條件下或可實現小幅獲利，但關稅前景仍不明朗。「在中美沒有完全談妥的情況下，大陸買家不會進口美國LNG，風險太大，需求也不夠旺盛。」

國務院 美國 芬太尼 豬肉 關稅

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