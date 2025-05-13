外媒曝：巴西央行將與陸央行簽署貨幣互換協議

儘管美中經貿緊張關係出現轉圜，大陸仍持續加強與南美洲國家關係。巴西央行近日透露，將與中國人民銀行（大陸央行）簽署一項貨幣互換協議，協議最大未償金額為1,570億巴西雷亞爾（約台幣8,415億元），期限為5年。

路透報導，巴西央行12日表示，該協議將於13日在巴西央行行長加利波羅（Gabriel Galípolo）訪問大陸期間於北京簽署，此舉旨將用於確保在金融市場出現壓力時提供流動性支持，助其正常運轉。

報導稱，巴西央行將與人行簽署貨幣互換協議的宣布，正值全球因美國總統川普（Donald Trump）實施廣泛貿易關稅而面臨高度波動之際，象徵著拉丁美洲最大經濟體與大陸之間關係日益緊密，並且這項協議也是在大陸宣布對巴西汽車製造、可再生能源、製藥與半導體等多個領域規劃投資超過45億美元之後發布的。

另，巴西央行指出，該國已經與美國聯準會達成類似的貨幣互換安排，而且在2021年成為永久性協議，這能使巴西貨幣當局透過美國國債支持的回購操作，獲得美元。巴西也正與其他國家央行商談建立類似的協議，並稱自2008年全球金融危機以來，這種協議已變得十分普遍。

在此同時，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）也正在大陸訪問，此次出訪目的是加強兩國間的貿易談判，巴西政府認為對大陸出口有擴大空間，預計中巴兩國政府將簽署一系列雙邊協議。魯拉政府表示，美中就貿易戰簽署的90天協定對巴西來說是好消息。巴西希望美中貿易關係恢復正常將對全球經濟產生正面影響，避免美國陷入經濟衰退和中國經濟放緩，使巴西從中受益。

魯拉還明確指出，有意加強與大陸的關係，但不願在大陸和美國之間做出選擇，而是希望與這兩個國家都保持牢固的關係。據了解，目前，大陸是巴西最大的貿易夥伴，而美國則仍是巴西最大的外資來源。