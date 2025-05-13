陸輸美包裹稅率120%降至54% 希音、Temu獲喘息機會

美中兩國5月12日在瑞士日內瓦達成貿易戰暫時「停火」的協議，雙方承諾降低部分先前加徵的關稅。專家表示，美中此舉為希音（Shein）、Temu等中國跨境電商平台爭取到一段業務調整的緩衝期，能借機補充庫存。

在美中12日宣布互相降低關稅後，當地時間5月12日，美國白宮官網發布一項行政命令，其中提到調整4月2日第14256 號行政命令第 2（c）（i） 節中規定，以及第14259號修正行政命令和第14266號修正行政命令中規定的價值低於800美元小額包裹的從價關稅稅率，將從價關稅稅率從120%降低至54%。

路透指，儘管美國未恢復大陸包裹之前享有免關稅的小額豁免（de minimis）政策，但關稅下調仍有助於為希音和Temu等的線上零售商提供了喘息機會，讓它們能以較低成本補充美國庫存。貿易專家認為，這兩家公司貨會利用90天的緩衝期大規模進貨，為美國倉庫補貨。

俄亥俄州邁阿密大學供應鏈管理副教授Yao Jin表示，這項臨時關稅調整對希音和Temu而言是利好，至少能借機補充庫存。她預測，兩家公司接下來90天將以集裝箱海運方式集中發貨至美國，而非以往以空運方式小批量直寄的模式，此舉能為可能再度上調的關稅做準備。

貿易自動化平台Tru Identity首席執行長Hugo Pakula則認為，希音與Temu今後可能會依商品價格，採取部分商品繼續從中國直寄，另部分則以大量運輸模式集中入美後分銷。他指，某些商品價格極低，即使零售價加徵30%關稅，售價仍比雅馬遜貨其他平台具競爭力。「對這類超低價產品來說，繼續中國直發依然可行。」

目前，Temu美國官網已開始主打「本地倉庫存」商品，而非直接從大陸工廠出貨。這顯示其正逐步從「（大陸）工廠直寄消費者」的跨境模式，轉型為「本地銷售」模式。Temu此前在5月2日已宣布，美國地區所有銷售皆由在地賣家負責。

定價平台Xeneta的航空貨運主管Niall van de Wouw表示，小額豁免政策取消前，中美航線約50%的空運貨量屬於低價電商包裹。而自5月2日以來，該航線的平均每日貨運機運能下降39%。

據了解，過去從大陸工廠直接以免稅方式寄送產品給美國消費者，曾大幅推動Temu和希音的快速崛起，讓其得以販售極低價的電子產品、服飾和配件。同時，這也甚至促使亞馬遜推出仿效服務「Amazon Haul」，同樣受益於小額豁免政策。然而，川普取消該政策後，這對以超低價策略為核心的商業模式構成威脅，導致希音和Temu減少在美國廣告開支，並轉向歐洲市場。而Amazon Haul則在英國和沙烏地阿拉伯上線。