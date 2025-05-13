互降關稅後 陸消費品出口商抓緊時機對美出貨

在中美於日內瓦會談後，因關稅降幅超出預期，大陸多名消費品外貿商表示，將儘快恢復對美出口。惟因川普政府的關稅政策反覆無常，也讓中國的貿易商警醒，必須拓展內銷通路、尋找替代市場來分散風險。

財新網報導，在聯合聲明發布後，主營服裝品類、做阿里巴巴和獨立站的深圳市翔飛揚科技有限公司負責人楊溶表示，目前還不清楚聲明中的5月14日降低關稅，是針對14日到港的貨物還是14日在中國裝船的貨物，需要等待海關具體通知，目前還未和客戶溝通關稅成本如何分擔的問題。

而做鞋類代工起家的溫州德賽集團總經理張文杰同樣稱指出，計劃恢復對美出口，但在經過兩輪貿易戰，盼能拓展內貿市場，擺脫對單一市場依賴。報導稱，此次貿易戰讓很多企業主思考，訂單集中風險也集中。沒有自有品牌，工廠話語權不強。

廣州星高文化傳媒有限公司合夥人張鵬直言，不會再像過去到北美大批量存貨。美國市場如今變得不穩定，「暫時沒那麼多時間去消耗，索性把精力放在其他國家的市場，走多邊形路線」，正思考如何重新布局跨境電商，未來有可能更加看重東南亞市場。同時，正拓展內銷管道。

汕頭飛鷹科技有限公司負責人吳裕欽稱，美國各州都擁有關稅的徵收權，此前加州拒絕對中國進一步加稅，因此公司的貨物通常運到加州洛杉磯港。「相較於關稅，更擔心匯率波動對利潤的影響」，訂單都是美元計價，美元對人民幣匯率下跌對利潤衝擊更大。

BBC中文網引述Atlas Ways大中華區負責人李昀認為，「對一些企業來說，現在已經不太相信關稅永恆不變，對於企業來說，能做的就是在下一場變局來臨前，構築好自己企業的護城河」，已有企業從之前的被動跨國貿易到嘗試主動拓展國際渠道的狀態中。

界面新聞指，東方金誠首席宏觀分析師王青分析，關稅加徵問題「指望一兩次談判解決不現實」，短期內外需放緩勢頭難以扭轉，擴內需政策不能鬆勁。

民生證券宏觀分析師邵翔亦指，中國對美出口的下行風險已在4月充分釋放，4月中國對美出口同比的邊際下行幅度已超過30個百分點，未來90天內預計將呈現邊際修復。不過，30%的保留關稅仍普遍高於美國對其他國家的關稅豁免，「搶轉口」動能預計將減弱但仍會持續。

荷蘭ING集團的研究報告稱，預估中國5、6月對美出口或將大幅反彈。取決於談判的進展，7及8月可能再次看到「搶出口」，尤其是在90天期限的末期。