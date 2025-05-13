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美中貿談有成果 港媒指全球進入G2時代

中央社／ 香港13日電

對於美國和中國就關稅戰的談判初步達成協議，香港有媒體認為，這場關稅戰大幅提升中國的國際地位，標誌著全球真正進入G2（美中）時代。

星島日報「中國觀察」專欄今天刊文指出，中美關稅戰爆發1個月之後，兩國經貿高層會談近日在瑞士日內瓦舉行，雙方都宣布達成重要共識，取得實質性進展，令全球觀察家跌碎眼鏡。

文章表示，從政治層面觀察，「這是中方取得大捷」；雖然中方在關稅戰也承受巨大經濟壓力，但得到國內民意支持，國際上也站在道德制高點，美方則日益感受到脫鉤不只會導致超市缺貨，企業也會因生產資料不足而無法正常運作，商界不斷施壓，白宮終於軟化。

文章認為，這場關稅戰大幅提升中國的國際地位，標誌真正進入G2時代。

另外，明報發表社評指出，這次談判達成的關稅調整幅度比預期大，突顯中美經貿依存度高，雙方都認為目前狀況不可持續。

社評表示，聯合聲明內容體現了中方所強調的平等及互相尊重原則，美方未因「極限施壓」占得任何上風，再次顯示中方有足夠底氣及實力，跟美方周旋。

信報也發表社評表示，外界原本估計中美的談判將會曠日持久，但雙方在瑞士日內瓦僅經過一輪談判，就取得實質性成果，而且是超乎預期的「偃旗息鼓」。

社評認為，雖說是互降關稅，但由於美國總統川普是單方面挑起火頭的始作俑者，中國乃「奉陪到底」以戰促和，華府同意大幅降低加徵關稅，等於知難而退，其實是「敗陣的一方」。

日內瓦 標誌

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