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中美關稅調降激勵人民幣續漲 在岸離岸價均升破7.19

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
5月13日，人民幣兌美元匯率延續前一日漲勢，在岸、離岸人民幣對美元雙雙升破7.19關口，離岸人民幣盤中一度升破7.18關口。（路透）
5月13日，人民幣兌美元匯率延續前一日漲勢，在岸、離岸人民幣對美元雙雙升破7.19關口，離岸人民幣盤中一度升破7.18關口。（路透）

中美關稅問題在雙方會談後終於出現曙光，且結果好於外界預期，人民幣兌美元匯率5月13日延續前一日漲勢，在岸、離岸人民幣對美元雙雙升破7.19關口，離岸人民幣盤中一度升破7.18關口。截至當日10時，在岸人民幣對美元報7.1880，日內漲252個基點；離岸人民幣對美元報7.1827，日內漲169個基點。

另，中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，5月13日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價報1美元兌人民幣7.1991元，較上一交易日的7.2066上調75個基點。值得注意的是，這也是人民幣兌美元中間價自4月7日以來首次收復7.2。同時，今早中間價亦較市場預期強206個點。

具體來看，5月13日，離岸人民幣漲近200個基點，升破7.18關口，是5月5日7.1845元後最強。現報7.1882元，升值0.17%。連續升值3日，累計升值0.0547元，對上一次連續升值3日是4月29日。此前一日（12日），在中美發布聯合聲明後，離岸人民幣兌美元匯率升破7.20關口，一度升至7.1976。

而在岸人民幣曾升值最多0.16%，升值至7.1935元，是2024年11月11日7.1758元後最強。現報7.1936元，升值0.16%。連續升值3日，累計升值0.0492元，對上一次連續升值3日是5月6日。

面對人民幣匯率走勢，經濟觀察報報導，中國人民大學經濟學院教授王晉斌近期曾指，人民幣匯率需要重點關注中美關稅和利率等因素，重要的還是要關注經濟基本面。若下半年美國經濟壓力大、降息幅度大，人民幣會有一定升值趨勢。金融匯率微升值、貿易匯率較大幅度貶值，這樣的人民幣匯率走勢是非常合宜的。

另，彭博引述美國投行高盛表示，預計人民幣匯率將在12個月內升至7關口，並認為大陸出口強勁也將推動人民幣走升，大陸官方較可能使用其他政策工具來支持經濟，而非貶值人民幣。高盛還指，目前預測人民幣對美元匯率在三個月內將達到7.2，六個月內將升至7.1。

中國人民銀行 人民幣

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