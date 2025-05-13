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美中互降低關稅激勵 陸股三大指數今開盤續漲

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
在中美12日公布雙方協商共識同意互降關稅後，激勵大陸股市三大指數13日開盤續漲。（路透資料圖片）
在中美12日公布雙方協商共識同意互降關稅後，激勵大陸股市三大指數13日開盤續漲。（路透資料圖片）

由於中美關稅問題在雙方多次角力拉鋸後終於迎來突破性進展，大陸股市13日三大指數集體高開，滬指漲0.5%，深成指漲0.98%，創業板指漲1.29%。不過，港股在八連升後13日早出現回吐，恒指低開55點報2萬3,494點，國指低開14點報8,544點，科指低開15點報5,431點。

13日開盤，上證指數開市報3,386點，升16點或0.5%；深成指開市報10,401點，升100點或0.98%。滬深300指數開市報3,915點，升24點或0.64%；創業板指數報2,091點，升26點或1.29%。其中，航運、零售、AI PC、蘋果概念漲幅居前。

此前一日，A股市場市場迎來了一場久違盛宴。截至12日收盤，上證指數漲近1%，報收於3,369.24點，創業板指更是漲逾2%，報收於2,064.71點，顯示上漲勢頭。整個A股市場超過4,100檔股票上漲，一片紅火景象。大小盤股攜手並進，大盤股集中的上證50指數和滬深300指數分別上漲0.69%和1.16%，小微盤股集中的中證1000指數、中證2000指數以及萬得微盤股指數也均有不同程度的上漲，市場呈現出普漲。

港股部分13日早盤則低開逾50點。恒指低開55點，開報23,494點，成交35.2億元，科指跌0.3%，報5431點。ATMXJ個別發展則漲跌不一，阿里巴巴 、京東跌0.2%，美團跌0.1%，騰訊升0.5%，小米升0.4%，優必選升近15%。

而有別於今日低開的港股，在12日A股收盤後，港股尾盤直線拉升；富時中國A50指數期貨直線拉升，一度漲超2%。截至當日港股收盤，恒生指數收盤漲2.98%，恒生科技指數漲5.16%。

港媒《信報》指出，中美兩國於12日聯合發表《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》，宣布把34%的初始對等關稅，當中24%自14日起暫緩90日執行，即對等關稅暫時降至10%；同時取消91%報復性關稅。這表示雙方同步下調稅率115個百分點，連同芬太尼問題的20%關稅，美對中國貨品整體關稅由145%降至30%，遠較預期有更大進展；而中國對美關稅則由125%，降至10%。

指數 港股

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