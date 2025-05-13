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陸商務部長：中美會談共識為進一步彌合分歧打下基礎

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸商務部長王文濤12日主持召開外貿企業圓桌會，強調將全力為外貿企業提供更多支持，促進外貿穩定發展。（圖／取自大陸商務部官網）
大陸商務部長王文濤12日主持召開外貿企業圓桌會，強調將全力為外貿企業提供更多支持，促進外貿穩定發展。（圖／取自大陸商務部官網）

在中美12日發表聯合聲明，宣布大幅調降對彼此商品課徵的關稅當天，大陸商務部長王文濤也主持召開外貿企業圓桌會。王文濤表示，中美經貿高層會談達成重要共識，並取得實質性進展，為進一步彌合分歧和深化合作打下了基礎、創造了條件。

根據大陸商務部12日晚間發布的新聞稿，這場外貿企業圓桌會共有12家外貿企業、6家進出口商會代表及中國宏觀經濟研究院有關專家參會，會議就當前外貿形勢、支持外貿企業發展等議題進行交流。大陸商務部國際貿易談判副代表李詠箑出席會議。

王文濤稱，中共中央高度重視外貿工作。今年以來，外部衝擊影響加大，外貿形勢非常複雜嚴峻，但中國外貿運行總體平穩，展現出較強韌性。

王文濤指出，面對美方無端對中國產品全面加徵高額關稅的行為，中方堅決採取反制措施，維護了自身利益和國際公平正義，贏得了國際尊重。

他表示，下一步，商務部將認真貫徹落實中共中央決策部署，統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，立足商務工作「三個重要」定位（註：商務工作是國內大循環的重要組成部分，是聯結國內國際雙循環的重要樞紐，在構建新發展格局中發揮重要作用），會同相關部門，全力為外貿企業紓困解難，提供更多支持，幫助外貿企業開拓市場，促進外貿穩定發展。

新聞稿稱，大陸商務部、財政部、人力資源社會保障部、市場監管總局、金融監管總局等部門代表對企業反映的問題和建議進行了回應。與會企業和商會代表表示，有信心應對外部衝擊，實現業務平穩發展。

大陸商務部

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