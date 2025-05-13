陸就業嚴峻藏不住 失業保險支出大增22.4%

大陸人力資源和社會保障部（人社部）副部長俞家棟日前表示，今年第一季大陸就業形勢總體穩定。不過，財新網從人社部規畫財務司近日於官網公布的數據發現，今年第一季大陸失業保險基金支出達人民幣四六五億元（約台幣一九五三億元），較去年同期大增百分之二十二點四。

報導指，大陸失業保險基金支出通常包括七類：失業保險金、基本醫療補保險費、喪葬補助金和撫恤金、職業培訓和職業介紹補貼、農民合同制工人一次性生活補助、技能提升補貼和穩崗返還等其他促進就業支出及其他支出。其中，包含失業保險金在內的失業保險待遇支出占主要部分。

人社部發布的二○二五年第一季工作主要進展情況也顯示，第一季共發放失業保險金、代繳基本醫療保險費、價格臨時補貼等失業保險待遇人民幣三六五點四億元（約台幣一五三五億元），較去年同期增長近百分之二十九點六。

財新網指出，依據大陸社會保險法，想要領取失業保險金，失業人員需符合三條件：失業前用人單位和本人已繳納失業保險費滿一年；非因本人意願中斷就業；已進行失業登記，並有求職要求。

針對失業保險基金支出大增，華東某省級人社部門人士認為，近年來政策力度加大及社交媒體宣傳作用，增加了勞動者對各類社保補貼的知曉率和領取率。在他看來，大陸當前就業形勢嚴峻，但主要反映為就業品質下降，人崗不匹配問題明顯。

據人社部數據，今年三月大陸全國城鎮調查失業率為百分之五點二，較前月下降○點二，就業形勢保持總體穩定。不過，北京交通大學經濟管理學院勞動經濟系教授唐代盛認為，領取失業金人數大幅上升，仍反映出失業問題的嚴重性。不管是累積的失業領取，還是新增的領取，都說明經濟景氣指數不太好，需要通過失業保險維持生活。