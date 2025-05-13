路透：陸完全取消稀土出口管制 可能性不大

中央社／ 台北12日電

路透社今天報導，雖然美中關稅戰暫時休戰，但中國完全取消稀土出口管制的可能性不大，不過據業內人士表示，中國商務部可能會加快審批出口許可的申請，甚至可能很快會向美國客戶發放許可證。

美中貿易高層今天發表聯合聲明，同意降低關稅。根據新華社發布的中美日內瓦經貿會談聯合聲明，當中提到，中國將「採取必要措施，暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施。」

今年4月2日美國宣布對中國加徵34%對等關稅，中國商務部及海關總署4月4日發出公告，宣布對7種中重稀土相關物項實施出口管制，出口經營者出口相關中重稀土物項，需向國務院商務主管部門申請許可。

路透社今天報導，據2名不願透露姓名的業內消息人士表示，今天宣布關稅戰休戰，可能會使中國商務部加快審批出口許可的申請，理論上審批需要45天，甚至可能很快會向美國客戶發放許可證。

其一位消息人士表示，預計中國當局會加快發放出口許可證，有美國客戶的出口商可能很快就會獲得許可證。

不過，報導指，中國不太可能取消出口管制，因為這是一攬子措施的一部分，讓中國對不同關鍵礦產有更大的控制權。

中國是全球數十種戰略礦產的最大供應國，而美國的稀土主要從中國進口。

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