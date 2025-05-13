特斯拉推人形機器人「擎天柱」 在陸搶市

美國科技公司特斯拉近日在中國大陸申請註冊「TESLAOPTIMUS」商標，公開信息顯示，擎天柱（Optimus）是特斯拉開發的一款人形機器人，特斯拉CEO馬斯克在3月曾表示，特斯拉人形機器人擎天柱今年將進入試生產階段，如今在大陸申請有關商標，可能意味即將入局大陸人形機器人市場。

據了解，Optimus 試生產線位於弗里蒙特工廠，該地為特斯拉眾多項目的起點。該公司希望在年底前將Optimus機器人的部署範圍擴大到旗下更多工廠。

馬斯克在今年第1季財報會上透露Optimus項目的最新進展，「我們在 Optimus 項目上取得了良好進展。預計到今年底，將有數千台Optimus機器人在特斯拉工廠中投入使用。」不過，馬斯克指出，特斯拉的Optimus 生產目前仍處於「開發階段」。

事實上，特斯拉Optimus為觀察全球人形機器人技術發展進度的指標。