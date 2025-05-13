華為揪伴 強攻人形機器人

經濟日報／ 記者謝守真黃雅慧／綜合報導
華為。路透
華為。路透

人形機器人已成為大陸科技產業最熱詞，該領域迎來重磅玩家——華為。就在昨（12）日，華為與優必選科技在深圳正式簽署全面合作協議，雙方將圍繞具身智慧與人形機器人領域，在產品技術研發、場景應用及產業體系等進行創新合作。

陸媒貝殼財經報導，華為與優必選科技在深圳正式簽署全面合作協議，約定雙方將透過發揮華為昇騰、鯤鵬、華為雲及大模型等能力，以及華為在研發、生產供應等經驗，結合優必選全棧式人形機器人技術，推動人形機器人從實驗室向工業、家庭等場景落地應用。

報導稱，華為將以全端AI基礎設施能力，支援優必選建置具身智慧創新中心，並基於場景打造「人形機器人+智慧工廠」聯合示範方案，在開發家庭服務人形機器人（包含雙足和輪式人形機器人）等方面展開合作。

據金融界報導，人形機器人在大陸異常火爆。事實上，自年初靠著春晚一炮而紅的宇樹科技機器人席捲大江南北。而在宇樹科技爆紅後，阿里巴巴、騰訊、京東相繼進場。至此，阿里巴巴、騰訊、百度、京東、小米等大陸科技巨頭紛紛透過各種形式介入機器人大戰當中。不過，各家打法各有不同，阿里巴巴與京東選擇直接下場參與，騰訊、小米則繼續保持投資風格，華為、百度選擇大模型賦能。

今年以來，大陸關於人形機器人熱度持續升溫，一方面市場規模龐大：2024年首屆中國人形機器人產業大會發布《人形機器人產業發展研究報告》顯示，預計2025年中國人形機器人市場規模約人民幣53億元，到2030年，市場規模或將達到人民幣1,000億元。

另一方面，人形機器人得到大陸官方政策支持，大陸工信部在2023年11月印發該產業相關指導意見，指出到2025年初，初步建立人形機器人創新體系。

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