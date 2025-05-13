高盛：人民幣看升到7關口 美中關稅談判有成果 未來一年匯價走升

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
美國投行高盛預計人民幣滙率在12個月內升至7關口。 （中通社）
美國投行高盛預計人民幣滙率在12個月內升至7關口。 （中通社）

美中關稅戰大逆轉，人民幣對美元匯率昨（12）日急升，在岸價盤中最高升至7.2001，較前一交易日大漲460點或0.63%，創去年11月中旬以來的半年新高。投行高盛表示，鑑於中美貿易談判結果超預期和人民幣匯價被低估，預計人民幣對美元匯率將在12個月內升至7關口。

在岸價）昨日開盤大漲超200點報7.2250。當日15時中美日內瓦經貿會談聯合聲明發布後，在岸價最高升至7.2001元；反映國際投資者預期的離岸人民幣一度升破7.20關口。

美國投行高盛預計人民幣匯率將在12個月內升至7關口，並認為中國大陸出口強勁也將推動人民幣走升，北京當局較可能使用其他政策工具來支持經濟，而非貶值人民幣。彭博引述高盛報告指出，目前預測人民幣對美元匯率在三個月內將達到7.2，六個月內將升至7.1。

人民幣匯率4月初受關稅風波衝擊有所承壓。大陸投行中金公司發表報告稱，本周市場持續關注中美貿易談判最新進展及經濟數據，考慮到投機者美元淨空頭部位已達到2021年以來較高水平，維持美元可能在近期出現一定反彈，另預期人民幣在當前水平偏向穩定。

面對人民幣匯率走勢較佳預期，經濟觀察報報導，中國人民大學經濟學院教授王晉斌日前在CMF宏觀經濟熱點問題研討會上表示，人民幣匯率需要重點關注中美關稅和利率等因素，重要的還是要關注經濟基本面。

王晉斌指出，「如果下半年美國經濟壓力大、降息幅度大，人民幣會有一定升值趨勢。」他認為「金融匯率微升值、貿易匯率較大幅度貶值，這樣的人民幣匯率走勢是非常合宜的，因為金融匯率（與美元雙邊名義匯率）穩定有利於穩定跨境資本流動，而貿易一攬子匯率的貶值有利於出口。」

王晉斌分析人民幣匯率在今年會受關稅與對外貿易順差、中美利率倒掛狀態、結售匯與跨境資本流動、匯率定價機制、外匯儲備、財政政策提前發力提振總需求與本月7日的金融一攬子政策等七大關鍵因素影響。

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