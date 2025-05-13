廈門旅遊雙展 台灣業界百人獲邀

第20屆海峽旅遊博覽會和2025第10屆中國（廈門）國際休閒旅遊博覽會（簡稱「旅博會」)將於5月中旬在福建廈門舉辦，組委會表示，本屆旅博會正值海峽旅遊博覽會20屆、國際休閒旅遊博覽會10屆的重要里程碑。展會雙展同慶，將深化兩岸旅遊合作，並為全球旅遊業界搭建好平台。

中通社報導，海峽旅遊博覽會已成功舉辦19屆，是目前大陸唯一面向海峽兩岸旅遊業界且具有較大影響力的品牌展會，見證了海峽兩岸旅遊的繁榮發展；中國（廈門）國際休閒旅遊博覽會已成功舉辦9屆，是福建省唯一與國際接軌交流的休閒旅遊產品展銷、採購和交易平台。自2017年起，兩展連續7屆同期同館舉辦，已成為海峽兩岸和境內外旅遊業者深度參與且有較大影響力的品牌展會。

本屆展會吸引20餘個省、市、自治區、近千家文旅企業參展，現場設置「各省文旅資源展區、台港澳展區、境外旅遊資源展區、休閒旅遊展區、旅遊惠民熱賣展區、親子展區、老字號及非遺文創展區、美食與伴手禮展區」等特色展區。同時堅持海峽特色，台灣旅遊交流協會、台灣旅行業品質保障協會、台灣旅行商業同業公會總會等公協會理事長、副理事長繼續參會。

今年台灣旅遊業界將圍繞觀光、休閒、文創、美食等進行展示和推廣。展會期間，組委會將邀請百名台灣旅遊業界新老朋友、知名旅行商和嘉賓共同參加本屆展會及各項活動。