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北京科博會 1200新科技亮相 AI元素隨處可見

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
為期四天的第二十七屆中國北京國際科技產業博覽會已在國家會議中心十一日閉幕。本屆北京科博會展期四天，八百餘家中外企業和機構參展。圖為參觀群眾正在了解風光氫儲充一體化綜合能源系統。 （中新社）
為期四天的第二十七屆中國北京國際科技產業博覽會已在國家會議中心十一日閉幕。本屆北京科博會展期四天，八百餘家中外企業和機構參展。圖為參觀群眾正在了解風光氫儲充一體化綜合能源系統。 （中新社）

第27屆中國北京國際科技產業博覽會（簡稱北京科博會）已於11日閉幕，本屆會上共吸引800餘家中外企業和機構參展，其中30多個國家和地區的120多家境外企業參展參會。現場簽約項目43個，總金額超58億元人民幣，吸引境內外觀眾8萬餘人次。 　　

中新社報導，本屆北京科博會集中展出前沿科技、新興產業和未來產業等領域1200餘項最新技術和科技成果，設展覽會、貿易投資促進活動和線上展示對接3大板塊。展覽總面積約5萬平方米，將有600餘項首發首創展品，分布在信息科技、智能製造、醫藥健康、綠色雙碳、數字經濟和區域創新6個專題展區。

報導稱，來自俄羅斯、法國、日本、東盟等地的展商雲集。展廳內，人工智能元素隨處可見，「AI+醫療」、「AI+教育」、「AI+金融」等吸引關注。

本屆北京科博會約5萬平方米，其中的AI垃圾焚燒技術系統、多功能AI+爬壁機器人等超600項科技新品首發首展。科博會上，重大科學研究新突破集中呈現。朱雀2號、朱雀3號、長征8號甲等火箭模型，「雲行」超音速飛機「竄天石猴」模型，中科網威自主研發的國內首款搭載國產DPU芯片的800Gbps下一代防火牆等在北京科博會現場展示。

科博會還廣泛匯聚國際科技資源。來自新加坡、捷克、韓國等國的多家企業帶來了人工智能大模型、生物醫藥、智能製造等領域的科技產品，尋找合作機遇。阿斯利康、賽諾菲、德勤等多家世界知名企業展示最新技術和合作成果。

本屆北京科博會聚焦場景落地，讓前沿科技從實驗室走向千家萬戶。守護睡眠的智能枕頭、築牢財產安全防線的反詐數智人、帶觀眾穿越至盛唐的大空間VR電影、革新傳統教育模式的AI智能課桌、京港澳高速的AI澆水機器人、高速公路智慧巡查車、自動駕駛巴士等科技成果，便利人們生產生活。

北京科博會創辦於1998年，是中國首個以科技為主題的大型國際交流合作展會，已連續舉辦26屆。

本屆北京科博會由北京市人民政府主辦，自5月8日至5月11日。

俄羅斯 北京 觀眾

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