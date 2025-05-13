義烏台商大講堂 聚焦AI賦能

為期3天的浙江義烏2025年首場台商大講堂11日結課，本次內容為「AI（人工智能）在小商品貿易、跨境電商、物流集運等領域的實際應用」，吸引60餘名台青參與。

中新社報導，培訓期間，講師圍繞AI的基礎知識與入門、文本應用進階、圖像生成與設計、視頻與音頻應用、商業應用與跨境電商等內容展開，旨在幫助台青藉助AI提升企業競爭力。

「隨著科技的飛速發展，數字化轉型已成為全球經濟發展的重要趨勢。我們深刻意識到，台資企業唯有主動擁抱新技術，才能在新時代的市場競爭中站穩腳跟，實現可持續發展」。義烏市台協會會長陳俊雄說，這次他帶著公司多位員工參加培訓，收穫滿滿。

「晚上睡前是顧客的網上購物下單高峰期，這時候工作人員較少。我們希望藉助AI做這個時間段的工作串接，既節省人力成本又提升成交效率」。參與此次培訓、從事物流行業的台青王郁嵐說。

義烏被稱為「全球最大的小商品集散中心」。2006年，義烏出台《台灣居民在義烏申辦個體工商戶登記試行辦法》。近20年來，愈來愈多台青在義烏從商。