與外貿企業圓桌會 陸商務部長王文濤：統籌國際經貿鬥爭

在中美舉行經貿會談並發表聯合聲明之際，大陸商務部12日召開外貿企業圓桌會。大陸商務部部長王文濤說，將統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，全力為外貿企業紓困解難，提供更多支持，幫助外貿企業開拓市場，促進外貿穩定發展。

據大陸商務部晚間發布訊息，5月12日，王文濤主持召開外貿企業圓桌會。有12家大陸外貿企業、6家進出口商會代表及中國宏觀經濟研究院有關專家參會，就當前外貿形勢、支持外貿企業發展等議題進行交流。

王文濤說，今年以來，外部衝擊影響加大，外貿形勢非常複雜嚴峻，但大陸外貿運行總體平穩，展現出較強韌性。

他稱，面對美方無端對中方產品全面加徵高額關稅的行為，中方堅決採取反制措施，維護了自身利益和國際公平正義，贏得了國際尊重。

就中美磋商，王文濤表示，近日，中美經貿高層會談達成重要共識，並取得實質性進展，為進一步彌合分歧和深化合作打下了基礎、創造了條件。

因此就下一步工作，王文濤說，商務部將統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，立足商務工作「三個重要」定位，會同相關部門，全力為外貿企業紓困解難，提供更多支持，幫助外貿企業開拓市場，促進外貿穩定發展。

中美經貿高層會談後，雙方今日發表聯合聲明，撤回四月以來的報復性關稅，並暫緩百分之二十四的關稅九十天，使得美國總統川普第二任期對陸加徵關稅降至百分之三十，大陸對美關稅降至百分之十。