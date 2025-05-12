美中貿易會談 外媒關注中國是否取消稀土等出口管制

中央社／ 台北12日電
大陸外交部發言人林劍。歐新社
大陸外交部發言人林劍。歐新社

美中經貿高層今天發布聯合聲明，同意降低關稅。在中國外交部例行記者會，有外媒提問中方是否會取消稀土或關鍵礦物的出口許可管制，外交部稱記者可查閱聯合聲明。根據聯合聲明，中國會暫停或取消自4月2日起針對美國的非關稅反制措施。

據中國外交部官網，在今天的中國外交部例行記者會，彭博社記者提問，有關中美經貿高層會談，中方是否會取消稀土或關鍵礦物的出口許可管制。

中國外交部發言人林劍表示，會談的具體情況請記者查閱中方發布的消息稿和雙方的聯合聲明。

根據新華社發布的中美日內瓦經貿會談聯合聲明，當中提到，中國將「採取必要措施，暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施。」

今年4月2日美國宣布對中國加徵34%進口關稅，中國商務部及海關總署4月4日發出公告，宣布對7種中重稀土實施出口管制，出口經營者出口相關中重稀土物項，需向國務院商務主管部門申請許可。

當時的公告提到，是根據中國出口管制法、中國對外貿易法、中國海關法、中國兩用物項出口管制條例有關規定，「為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務」而實施出口管制。

外交部 稀土 美國

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