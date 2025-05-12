準備進陸市場？特斯拉在陸申請人形機器人Optimus商標

近日，美國科技公司特斯拉在中國大陸申請註冊「TESLAOPTIMUS」商標，國際分類為服裝鞋帽、健身器材、廚房潔具，當前商標狀態均為等待實質審查。公開信息顯示，擎天柱（Optimus）是特斯拉開發的一款人形機器人，特斯拉CEO馬斯克在3月曾發視頻稱，特斯拉人形機器人擎天柱今年將進入試生產階段。意味有望入局大陸人形機器人市場。

據了解，Optimus 試生產線位於弗里蒙特工廠，該地為特斯拉眾多項目的起點。該公司希望在年底前將Optimus機器人的部署範圍擴大到旗下更多工廠。

馬斯克在今年第1季財報會上透露Optimus項目的最新進展，「我們在 Optimus 項目上取得了良好進展。預計到今年年底，將有數千台Optimus機器人在特斯拉工廠中投入使用。我們還計劃以比歷史上任何產品都更快的速度擴大Optimus的生產規模，目標是在盡可能短的時間內達到每年生產數百萬台。我有信心在不到五年，甚至可能四年的時間內實現每年生產一百萬台的目標。」

不過，馬斯克指出，特斯拉的Optimus 生產目前仍處於「開發階段」。他明確表示，特斯拉不會立即進入大規模量產，而是會專注於在年底前生產幾千台Optimus機器人。

今年以來，大陸關於人形機器人熱度持續升溫，一方面市場規模龐大：2024年首屆中國人形機器人產業大會發布《人形機器人產業發展研究報告》顯示，預計2025年中國人形機器人市場規模約人民幣53億元，到2029年，市場規模或將達到人民幣750億元。

另一方面，人形機器人得到大陸官方政策支持，大陸工信部在2023年11月印發該產業相關指導意見，指出到2025年初，初步建立人形機器人創新體系；到2027年，人形機器人技術創新能力顯著提升，形成安全可靠的產業鏈供應鏈體系。目前大陸機器人以工業製造落地為主，宇樹科技創辦人王興興也稱，目前家用機器人會慢些，因為對於安全要求更高，技術需要更成熟。

事實上，特斯拉的Optimus為觀察全球人形機器人技術發展進度的指標。在2024年10月的「WE ROBOT」發布會上，馬斯克曾展示該機器人的最新成果，比2023年Optimus Gen 2亮相時擁有更高的集成度與功能性。像照顧孩子、遛狗、去超市買東西這些日常場景中較為繁瑣，甚至是枯燥的工作都可以交給機器人完成，除此以外端咖啡、調酒等有一定技術含量的工作也可以交由它完成。此外，展示的智能機器人相比人類更有耐心，在AI以及語音的加持下，對處於十萬個為什麼階段的孩子有求必應。更重要的是售價，發布會上馬斯克樂觀地表示他相信銷量走上正軌後，一台2-3萬美金不是夢。