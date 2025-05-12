快訊

曾任新北外聘督導…林月琴還接講師、委員 江怡臻：光領鐘點費就破百萬

美中同意互降關稅「減幅超出預期」 BBC：數月來兩國關係首解凍

聽新聞
0:00 / 0:00

準備進陸市場？特斯拉在陸申請人形機器人Optimus商標

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
特斯拉執行長馬斯克曾揚言今年將有數千台擎天柱（Optimus）人形機器人投入使用。法新社
特斯拉執行長馬斯克曾揚言今年將有數千台擎天柱（Optimus）人形機器人投入使用。法新社

近日，美國科技公司特斯拉在中國大陸申請註冊「TESLAOPTIMUS」商標，國際分類為服裝鞋帽、健身器材、廚房潔具，當前商標狀態均為等待實質審查。公開信息顯示，擎天柱（Optimus）是特斯拉開發的一款人形機器人，特斯拉CEO馬斯克在3月曾發視頻稱，特斯拉人形機器人擎天柱今年將進入試生產階段。意味有望入局大陸人形機器人市場。

據了解，Optimus 試生產線位於弗里蒙特工廠，該地為特斯拉眾多項目的起點。該公司希望在年底前將Optimus機器人的部署範圍擴大到旗下更多工廠。

馬斯克在今年第1季財報會上透露Optimus項目的最新進展，「我們在 Optimus 項目上取得了良好進展。預計到今年年底，將有數千台Optimus機器人在特斯拉工廠中投入使用。我們還計劃以比歷史上任何產品都更快的速度擴大Optimus的生產規模，目標是在盡可能短的時間內達到每年生產數百萬台。我有信心在不到五年，甚至可能四年的時間內實現每年生產一百萬台的目標。」

不過，馬斯克指出，特斯拉的Optimus 生產目前仍處於「開發階段」。他明確表示，特斯拉不會立即進入大規模量產，而是會專注於在年底前生產幾千台Optimus機器人。

今年以來，大陸關於人形機器人熱度持續升溫，一方面市場規模龐大：2024年首屆中國人形機器人產業大會發布《人形機器人產業發展研究報告》顯示，預計2025年中國人形機器人市場規模約人民幣53億元，到2029年，市場規模或將達到人民幣750億元。

另一方面，人形機器人得到大陸官方政策支持，大陸工信部在2023年11月印發該產業相關指導意見，指出到2025年初，初步建立人形機器人創新體系；到2027年，人形機器人技術創新能力顯著提升，形成安全可靠的產業鏈供應鏈體系。目前大陸機器人以工業製造落地為主，宇樹科技創辦人王興興也稱，目前家用機器人會慢些，因為對於安全要求更高，技術需要更成熟。

事實上，特斯拉的Optimus為觀察全球人形機器人技術發展進度的指標。在2024年10月的「WE ROBOT」發布會上，馬斯克曾展示該機器人的最新成果，比2023年Optimus Gen 2亮相時擁有更高的集成度與功能性。像照顧孩子、遛狗、去超市買東西這些日常場景中較為繁瑣，甚至是枯燥的工作都可以交給機器人完成，除此以外端咖啡、調酒等有一定技術含量的工作也可以交由它完成。此外，展示的智能機器人相比人類更有耐心，在AI以及語音的加持下，對處於十萬個為什麼階段的孩子有求必應。更重要的是售價，發布會上馬斯克樂觀地表示他相信銷量走上正軌後，一台2-3萬美金不是夢。

人形機器人 特斯拉 馬斯克

延伸閱讀

移美捷徑「川普金卡」要來了？馬斯克：正默默測試系統

車沒壞心先壞？Uber司機拿估價單演全套 被台灣特斯拉官方打臉！

女童弄溼特斯拉其實1毛錢都免賠？ 律師指Uber司機嗆這句涉公然侮辱罪

女童搭Uber弄濕特斯拉燒4天 司機和家長互告牽扯高雄4分局

相關新聞

準備進陸市場？特斯拉在陸申請人形機器人Optimus商標

近日，美國科技公司特斯拉在中國大陸申請註冊「TESLAOPTIMUS」商標，國際分類為服裝鞋帽、健身器材、廚房潔具，當前...

今年全球最大IPO！陸電池一哥寧德時代 20日在港上市

大陸電池一哥寧德時代12日正式披露發行階段董事會公告及刊登註冊招股書，正式啟動H股發行。預計於5月20日在香港聯交所主板...

小米SU7 Ultra價值16.8萬功能件被指是裝飾 多位車主要求退單

綜合陸媒報道，近日小米價值4.2萬元（人民幣，下同。約新台幣16.8萬元）的SU7 Ultra碳纖維機蓋（引擎蓋）被質疑虛假宣傳，有車主認為除了外觀，其內部結構與普通版幾乎一模一樣。

小包免稅取消1周 中美貨機航班腰斬 美媒：脫鉤代價高

本月2日起，美國取消中國和香港價值低於800美元的包裹得免稅進入美國的政策，立即導致中美航空貨物量與運費大跌。財新網引述...

杜絕預售爛尾 中擬推成屋銷售制 開發商恐承擔貸款壓力

彭博引述知情人士報導，中國擬推廣商品房成屋銷售制度，考慮要求開發商只提供已竣工房屋，不再採用預售模式，以防爛尾風險，以重...

游出對美依賴…「這條魚」挺過2次關稅戰 轉攻定製化內需

中國最大羅非魚（吳郭魚）出口加工基地在廣東茂名，此次面對美國加徵高關稅，不少業者卻淡定迎戰，因其早在2018年就遭遇過一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。