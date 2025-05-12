今年全球最大IPO！陸電池一哥寧德時代 20日在港上市

大陸電池一哥寧德時代12日正式披露發行階段董事會公告及刊登註冊招股書，正式啟動H股發行。預計於5月20日在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易。按發行價格上限每股263港元計算，本次港股IPO發行規模預計為40億至50億美元，陸媒指出，寧德時代將成為近年來港股市場規模最大的IPO項目之一，甚至有望成為今年全球最大IPO。

根據公告，寧德時代在港股發行價格區間上限為每股263.00港元，基本為5月8日的A股收盤價，招股價接近A股價格的高位。而參與本次基石認購的投資者包括中石化、KIA（科威特投資局）、高瓴資本、高毅資產、UBS（瑞銀）資管、Oaktree（橡樹資本）、Mirae（未來資產）、RBC（加拿大皇家銀行）、太保、泰康、博裕、景林等。

近期市場有消息指出，寧德時代在港上市將採用「Reg S（S規例）」方式發行股票，意味將不允許向美國境內投資者發售股票，並免除發行人某些美國監管備案義務。不過多數美國大型機構投資者仍可通過其離岸帳戶參與此次IPO。

據了解，本次募資所得的90%將投向匈牙利項目第一期及第二期建設，進一步提升本地化供應能力，鞏固公司在新能源領域的全球領先地位。

寧德時代於2月11日正式向港交所遞交A1申請文件，3月25日獲中國證監會境外發行上市備案通知書，創近年境外發行備案最快紀錄。按照5月20日上市計算，寧德時代從申報到上市僅3月餘。寧德時代在港股上市也是大陸官方鼓勵A股公司在港二次上市的典範之一。

上證報引述分析人士說法稱，在當前環境下，寧德時代仍實現以接近A股價格的高位價格招股並獲得超200億港元的基石投資者認購，且在極短時間內完成上市流程，體現全球投資者對於寧德時代及全球新能源產業的價值認可。

在財務數據上，2024年寧德時代全年實現營業收入人民幣3620.13億元，淨利潤人民幣507.45億元，年增15.01%；2025年第1季實現營業收入人民幣847.05億元，淨利潤人民幣139.63億元，年增32.85%，綜合毛利率達24.4%。