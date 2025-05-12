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今年全球最大IPO！陸電池一哥寧德時代 20日在港上市

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
彭博報導，大電電池製造巨頭寧德時代據報計劃針對參與香港上市計劃的美國投資者類型設限，「這表明中美關係緊張情況可能正蔓延至首次公開募股（IPO）市場」。（路透資料照片）
彭博報導，大電電池製造巨頭寧德時代據報計劃針對參與香港上市計劃的美國投資者類型設限，「這表明中美關係緊張情況可能正蔓延至首次公開募股（IPO）市場」。（路透資料照片）

大陸電池一哥寧德時代12日正式披露發行階段董事會公告及刊登註冊招股書，正式啟動H股發行。預計於5月20日在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易。按發行價格上限每股263港元計算，本次港股IPO發行規模預計為40億至50億美元，陸媒指出，寧德時代將成為近年來港股市場規模最大的IPO項目之一，甚至有望成為今年全球最大IPO。

根據公告，寧德時代在港股發行價格區間上限為每股263.00港元，基本為5月8日的A股收盤價，招股價接近A股價格的高位。而參與本次基石認購的投資者包括中石化、KIA（科威特投資局）、高瓴資本、高毅資產、UBS（瑞銀）資管、Oaktree（橡樹資本）、Mirae（未來資產）、RBC（加拿大皇家銀行）、太保、泰康、博裕、景林等。

近期市場有消息指出，寧德時代在港上市將採用「Reg S（S規例）」方式發行股票，意味將不允許向美國境內投資者發售股票，並免除發行人某些美國監管備案義務。不過多數美國大型機構投資者仍可通過其離岸帳戶參與此次IPO。

據了解，本次募資所得的90%將投向匈牙利項目第一期及第二期建設，進一步提升本地化供應能力，鞏固公司在新能源領域的全球領先地位。

寧德時代於2月11日正式向港交所遞交A1申請文件，3月25日獲中國證監會境外發行上市備案通知書，創近年境外發行備案最快紀錄。按照5月20日上市計算，寧德時代從申報到上市僅3月餘。寧德時代在港股上市也是大陸官方鼓勵A股公司在港二次上市的典範之一。

上證報引述分析人士說法稱，在當前環境下，寧德時代仍實現以接近A股價格的高位價格招股並獲得超200億港元的基石投資者認購，且在極短時間內完成上市流程，體現全球投資者對於寧德時代及全球新能源產業的價值認可。

在財務數據上，2024年寧德時代全年實現營業收入人民幣3620.13億元，淨利潤人民幣507.45億元，年增15.01%；2025年第1季實現營業收入人民幣847.05億元，淨利潤人民幣139.63億元，年增32.85%，綜合毛利率達24.4%。

人民幣 寧德時代 港股

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