花旗：中美可能達成1.5版本協議 對陸關稅料降至45%

中美關稅瑞士會談結束後，花旗預期，雙方可能達成協議1.5版本，解決兩國貿易談判中較為輕鬆的部分；美國更有可能比預期更早地將總關稅稅率降至45%。

據和訊網消息，花旗在最新研究報告中指出，局勢緩和更有可能，但仍可能無法達成實質性協議；隨著談判可能進入較為艱難的階段，預計美國對大陸實際關稅稅率降至45%左右的可能性更大。

花旗首席中國經濟學家余向榮在報告中稱，目前對美國撤銷/暫停芬太尼關稅（20%）和報復性關稅（91%）的信心有所提升。倘若如此，美國對大陸實際關稅稅率可能降至45%，也即是原有的關稅11%加上34%的對等關稅。

至於中國大陸方面可能以對等方式撤銷報復性關稅，並在更多領域做出讓步，但這些讓步將是可逆的，以確保中國在貿易談判中掌握籌碼，比如可能出售TikTok，不太可能包含在1.5版本協議中。

展望未來，花旗預計，下一步中美將繼續對話，目前任何可能的局勢緩和可能出現在兩國結構性問題中較為容易的部分。鑒於川普第一任期的經驗，未來兩國談判的不確定性依然很大。而且，可能的1.5版本協議的執行對於未來談判至關重要，美國仍需在多個關稅政策目標間取得平衡，中國如何履行任何潛在的採購協議亦存在不確定性。