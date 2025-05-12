陸大使：中國未宣稱要讓加拿大成中國一省 怎會是威脅？

中國大陸駐加拿大大使王鏑日前接受加拿大電視台專訪時表示，中國沒有對加拿大濫施單邊關稅，也沒有宣稱要讓加拿大變成中國的一個省，怎麼會是加拿大的威脅？王鏑還說，「請相信我，中國一定是加拿大發展經濟、發展民生的機遇而非挑戰。」

面對美國關稅戰，大陸正積極拉攏包括加拿大在內的多個國家。大陸駐加拿大使館官網11日公布王鏑日前受訪實錄。王鏑表示，中加關係有著非常好的歷史基礎，而且有很強的互補性。雙方之間也沒有根本利益衝突，他對兩國關係的未來充滿信心。

王鏑說，中國和加拿大都是支持自由貿易和多邊主義的，都對美國的單邊關稅採取了反制措施。大陸期待和加拿大以及世界上所有反對單邊主義和保護主義的國家一起，加強溝通協調，共同抵制單邊保護主義和霸凌行徑，共同捍衛自由貿易和多邊主義。

面對主持人詢問，「加拿大人為什麼要相信中國，與中國做更多的生意？」王鏑稱，由於眾所周知的原因，中加關係遭遇挫折，其中的前因後果、是非曲直是十分清楚的。中方願意向前看，願意和加方一起使雙邊關係重回正確的軌道。

他強調，要回到正確的軌道，關係就必須建立在正確的基礎之上。首先，中加雙方應該有正確認知。中國一直把加拿大看作夥伴，希望加拿大也能把中國看作夥伴。第二，雙方應該相互尊重。應該在對方核心利益問題上相互尊重。

王鏑指出，中加之間有很多的差異，這非常正常，因為雙方有著不同的歷史、文化、政治制度，有著方方面面的差異。但國與國之間發展關係應以服務人民的利益為導向，不能被意識形態偏見所綁架，也不能讓分歧主導雙方的關係。

王鏑表示，中方從來沒有，也毫無興趣干涉加國內政，因為不干涉內政是中國外交的重要基石。他說，「中國怎麼會是加拿大的威脅？中國沒有對加拿大濫施單邊關稅，中國也沒有宣稱要讓加拿大變成中國的一個省。想要搶加拿大錢、占加拿大地的不是中國。」

「中國從來不對加拿大內部事務指手畫腳，我們一貫尊重各國人民有權選擇適合自己國情的發展道路。恰恰相反，中國是外國干涉的受害者，所以以任何莫須有的藉口、似是而非的各種理由指責中國干涉加拿大的內政毫無道理。」

王鏑說，當前中加關係處在一個非常重要的節點，他覺得有一點非常重要，那就是互信問題。他呼籲雙方要重建互信、深化信任，為兩國關係不斷積累積極因素。