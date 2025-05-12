寧德時代香港IPO限制美國境內投資者參投

中國大陸電動車電池巨頭寧德時代已開始就在香港發行股份接受投資者認購，這可能成為今年全球最大的上市交易。

彭博社報導，根據星期一（5月12日）發布的上市文件，寧德時代尋求籌集高達410億港元資金。按其初步發行計劃，最高可能募集310億港元，但如果交易規模擴大並行使超額配售權，可能達到前述金額。

寧德時代此次發行的價格將不高於每股263港元，較上周五（9日）深市的收盤價低1.4%，但與上周四（8日）收盤價大致持平。定價最早可能在13日公布，預計該股將於5月20日開始交易。

寧德時代也提到，此次股票發售方式將採用所謂的「Reg S」，即不允許向美國境內投資者發售，並免除發行人的某些美國監管備案義務。

彭博社報導稱，對某些類型的美國投資者的限制表明，中美緊張關係可能正在蔓延至IPO市場。