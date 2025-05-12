專家：關稅戰影響中國經濟 難保5%成長目標
摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強向香港媒體表示，關稅戰對中國經濟的影響正逐漸顯現，成長持續回落，全年難保「5%左右」的成長目標，通縮問題也會拖得更長。
信報今天刊登了對邢自強的專訪，他在訪問中預測，受關稅戰影響，中國大陸第二季經濟增速將下降至4.5%左右，下半年經濟增長持續回落，預計全年GDP（經濟成長）增長僅4.2%，難保「5%左右」增長目標。
此外，如果中美貿易談判無共識，關稅一直維持在100%以上，美國經濟衰退固然幾乎成定局，中國大陸全年GDP增長也可能進一步跌至3.5%至4%。
他表示，中國大陸10日公布的4月CPI（消費者物價指數）連續3個月為負數，PPI（生產者物價指數）更創下半年最大跌幅，急降2.7%，反映通縮壓力持續。
他說，由去年9月開始，大陸方面試圖打破通縮，包括採取重組債務、刺激消費等手段，「現在完成的進度大概三成至四成」；根據此速度，估算還要1年至1年半才能徹底讓政策落實到位。
但目前貿易戰或加劇產能過剩，出口不像過去那麼容易，恐令通縮局面更嚴峻。
他說，北京當局需要大力刺激消費，否則通縮就更加根深柢固，需要更長時間才能擺脫。
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