就業形穩定？陸首季失業保險基金支出大增22.4%

大陸人力資源和社會保障部（簡稱「人社部」）副部長俞家棟日前表示，今年第一季大陸就業形勢總體穩定。不過，財新網從人社部規劃財務司近日於官網公布的數據卻發現，今年第一季，大陸失業保險基金支出達人民幣465.0億元（約合新台幣1,953億元），較去年同期大增22.4%。

報導稱，大陸失業保險基金支出通常包括七類：失業保險金、基本醫療補保險費、喪葬補助金和撫恤金、職業培訓和職業介紹補貼、農民合同制工人一次性生活補助、技能提升補貼和穩崗返還等其他促進就業支出、以及其他支出。其中，包含失業保險金在內的失業保險待遇支出占主要部分。

人社部發布的2025年第一季工作主要進展情況也顯示，第一季共發放失業保險金、代繳基本醫療保險費、價格臨時補貼等失業保險待遇人民幣365.4億元（約合新台幣1,535億元），也較去年同期增長近29.6%。

財新網指出，依據大陸《社會保險法》，想要領取失業保險金，失業人員需符合三個條件：失業前用人單位和本人已經繳納失業保險費滿一年；非因本人意願中斷就業；已經進行失業登記，並有求職要求。

此外，失業保險金的領取期限與繳費時長有關。累計繳費滿一年不足五年的，領取期限最長為12個月；累計繳費滿五年不足十年的，領取期限最長為18個月；累計繳費十年以上的，領取期限最長為24個月。重新就業後，再次失業的，繳費時間重新計算，領取失業保險金的期限與前次合併計算，最長也不超過24個月。

對於失業保險基金支出為何大增？大陸華東地區一名省級人社部門人士認為，近年來政策力度加大、以及社交媒體宣傳作用，增加了勞動者對各類社保補貼的知曉率和領取率。在他看來，中國當前就業形勢嚴峻，但主要反映為就業質量下降，人崗不匹配問題明顯，「實際（失業）人數沒有太大增加百分比」。

根據人社部公布的數據，今年3月大陸全國城鎮調查失業率為5.2%，較前月下降0.2個百分點，就業形勢保持總體穩定。

不過北京交通大學經濟管理學院勞動經濟系教授唐代盛認為，領取失業金人數大幅上升，仍反映出失業問題的嚴重性。「不管是堆積的失業領取，還是新增的領取，都說明經濟景氣指數不太好，需要通過失業保險維持生活。」

財新網稱，有不少研究者指出，中國失業保險的領取待遇人數較實際失業人數占比長期偏低。以年末城鎮就業人員數和城鎮調查失業率估算，2024年，領取失業保險金人數占失業人數比例不到14.7%。這代表在整體城鎮失業人群中，能以失業金維繫基本生活的仍是少數。