陸副商務部長李成鋼：中美會談照顧了彼此的關切和利益

在中美日內瓦雙邊經貿高層會談結束後，大陸代表團舉行了簡短的新聞發布會。大陸商務部副部長李成鋼在會上表示，這次磋商雙方均「拿出了誠意」，「會談中照顧彼此的關切和發展利益」，「專業高效」。但他並未透露，中美是否談及台灣問題。

李成鋼甫於上個月16日接替王受文，出任大陸國際貿易談判代表（正部級），並兼任商務部副部長，這項職務調整被外界視為是北京針對當前中美貿易摩擦加劇所進行的新戰略部署。李成鋼為大陸前駐世界貿易組織代表，擁有豐富的國際貿易談判經驗。

據央視新聞報導，李成鋼表示，中美兩國的經貿團隊在日內瓦進行了「坦誠、深入和建設性的會談」，達成了重要共識。這次會談體現了三個特點：「相互尊重」、「平等互惠」及「專業高效」。

他說，雙方從維護中美經貿關係大局出發，拿出了誠意，推動會談取得了實質性進展；雙方在會談中照顧彼此的關切和發展利益。秉持理性、客觀、務實的精神，相向而行，積極尋找最大公約數，為實現中美經貿關係健康、穩定、可持續發展不斷累積條件，為本次談判達成共識提供了堅實基礎。

李成鋼表示，雙方同意建立中美經貿磋商的機制性安排。就中方而言，是由何立峰作為中美經貿談判中方牽頭人，與美方牽頭人共同引導該會談。在雙方牽頭人領導下，雙方工作團隊將就中美經貿相關問題進行定期和不定期的溝通。未來溝通的時間和地點都將由雙方進一步商定。

李成剛說，「現在通訊很發達，電話會、視頻會都是溝通的方式。」

對於會談成果將於當地時間12日公布，李成鋼說，「今天我們不便過多地披露成果的細節。至於成果公布的時間，中國有句話：『好飯不怕晚』，我想無論什麼時候發布，世界的反應都是積極的。」

李成鋼表示，中方在經貿談判中從來追求的都是雙贏的成果。所以，任何可能達成的成果也一定必須是符合中方自身發展利益。