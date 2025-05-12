寧德時代在港募股 預計集資1206億元
中國電動車電池製造商寧德時代今天起在香港募股，預計集資港幣310.06億元（約新台幣1206億元）左右。
寧德時代新能源科技股份有限公司在香港交易所刊登募股公告，向全球發售1億1789萬4500股H股，每股263元。
據公布，集資金額將用於推進寧德時代在匈牙利投資項目的第一及第二期建設，以及作為營運資金及其他一般企業用途。
這是今年以來香港規模最大的一次集資活動。
寧德時代號稱是全球最大電動車電池生產商，2018年已在深圳上市，目前在全球設有6個研發中心以及13個生產基地。
去年12月，寧德時代宣布計畫發行境外上市外資股（H股）並在港交所主板掛牌上市，以推進其全球化戰略布局，建立國際化資本運作平台。
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