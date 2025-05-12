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寧德時代赴港上市 擬對美投資者設限

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
彭博報導，中國大陸電池製造巨頭寧德時代擬針對參與香港上市計畫的美國投資者類型設限。路透資料照片
彭博報導，中國大陸電池製造巨頭寧德時代擬針對參與香港上市計畫的美國投資者類型設限。路透資料照片

中國大陸電池巨頭寧德時代近期準備赴香港第二上市，可能成為香港近年來最大筆上市融資案。然而，彭博引述消息人士稱，寧德時代預計將對參與香港上市計畫的美國投資者類型設限，決定將股票發售方式完全改為「Reg S」，這也顯示中美關係緊張情況可能蔓延至上市募資市場。

一位不願具名的知情人士透露，寧德時代決定將股票出售方式改為所謂的「Reg S」發行，即不允許向美國境內投資者出售股票，以免除發行人的某些美國監管備案義務。

彭博並稱，雖然大多數美國大型機構投資者擁有離岸帳戶，代表他們仍可參與，但此舉將把一些投資者排除在外，例如擁有散戶資金的美國國內共同基金。「如此大規模的在港股票發行，但不向美國境內投資者開放，屬於異常情況。」

知情人士對此稱，寧德時代做出此舉，是為減少美國方面的法律責任風險；即使一些美國投資者無法參與上市事宜。截至發稿前，寧德時代未就相關問題回應。

據了解，寧德時代早已被捲入中美間的地緣政治衝突。今年一月，美國五角大廈將寧德時代列入黑名單，指控該公司與中共解放軍有關。寧德時代當時回應稱，這些指控毫無根據，並強調其從未參與任何與解放軍有關的業務或活動。

隨後，美國眾議院中國特設委員會主席四月曾致函美國銀行和摩根大通，要求兩家投行退出寧德時代的香港上市項目。信中還特別指出，寧德時代一月已被五角大廈列入涉軍企業黑名單。不過，根據寧德時代提交的上市聆訊後資料，兩家美資投行仍參與寧德時代本次招股。

地緣政治風險 寧德時代 美國 香港

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