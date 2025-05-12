寧德時代赴港上市 擬對美投資者設限

中國大陸電池巨頭寧德時代近期準備赴香港第二上市，可能成為香港近年來最大筆上市融資案。然而，彭博引述消息人士稱，寧德時代預計將對參與香港上市計畫的美國投資者類型設限，決定將股票發售方式完全改為「Reg S」，這也顯示中美關係緊張情況可能蔓延至上市募資市場。

一位不願具名的知情人士透露，寧德時代決定將股票出售方式改為所謂的「Reg S」發行，即不允許向美國境內投資者出售股票，以免除發行人的某些美國監管備案義務。

彭博並稱，雖然大多數美國大型機構投資者擁有離岸帳戶，代表他們仍可參與，但此舉將把一些投資者排除在外，例如擁有散戶資金的美國國內共同基金。「如此大規模的在港股票發行，但不向美國境內投資者開放，屬於異常情況。」

知情人士對此稱，寧德時代做出此舉，是為減少美國方面的法律責任風險；即使一些美國投資者無法參與上市事宜。截至發稿前，寧德時代未就相關問題回應。

據了解，寧德時代早已被捲入中美間的地緣政治衝突。今年一月，美國五角大廈將寧德時代列入黑名單，指控該公司與中共解放軍有關。寧德時代當時回應稱，這些指控毫無根據，並強調其從未參與任何與解放軍有關的業務或活動。

隨後，美國眾議院中國特設委員會主席四月曾致函美國銀行和摩根大通，要求兩家投行退出寧德時代的香港上市項目。信中還特別指出，寧德時代一月已被五角大廈列入涉軍企業黑名單。不過，根據寧德時代提交的上市聆訊後資料，兩家美資投行仍參與寧德時代本次招股。