大陸推成屋銷售制度 防預售爛尾

彭博引述知情人士報導，大陸擬推廣商品房成屋銷售制度，正考慮要求開發商只提供已竣工的房屋，而不再採用加劇住房危機的預售模式，以防爛尾風險，並以此重塑購屋者對房市信心。新做法將針對新建商品房，同時地方政府保有「因城施策」空間。

知情人士透露，針對上述措施，官方方案尚未最終確定，仍有變數。而據討論中的方案，成屋銷售制將按照開發商拿地的時間進行「新老劃斷」，即開發商在政策正式公布之後取得的住宅用地將適用成屋銷售規則，此前的項目不受影響，同時保障性住房（社宅）亦不包括在內。

環球時報提到，商品房預售制源自香港，一九九○年代引進大陸後成為主流，曾協助房企快速回籠資金、提升開發效率。但隨市場發展，預售制引發的交付風險、品質糾紛等問題凸顯，成屋銷售試點由此展開，在市場過熱時為拿地「降溫」，在行業風險暴露時保障「保交樓」。

雖然大陸房市開始出現企穩的早期跡象，但購房者仍然擔心開發商按時完成項目的能力，購房者不敢入市，導致房地產成交量及房價下跌。

香港文匯報報導，大陸目前的預售房制度遭到許多批評，稱由於其允許開發商在房子建成前就進行銷售，致使供給過度並導致開發商槓桿高企。根據克而瑞的數據顯示，在二○二一年房市開始下滑時，約百分之九十的新房銷售為預售屋，這一比率在去年降低到百分之七十四。

五八安居客研究院長張波分析，成屋銷售是房地產增量市場未來大趨勢，也是推動房企高質量轉型的重要措施，惟全面鋪開仍需多方面配套改革。當下全面推行時機還不成熟，實施過快或提升市場風險、衝擊產業。張波並指，對房地產業者而言，成屋銷售使資金回籠周期變長、壓力增大，短期內還會減少新房供應量，延緩市場復甦。但長遠來看，成屋銷售能提升產品品質，倒逼房企優化設計、建材和配套，也將推動業界優勝劣汰，加速產業整合。