阿里強攻電商及雲+AI

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信在510阿里日親友見面會上表示，公司聚焦兩大核心戰略方向：「電商、雲+AI」。

科創板日報報導，蔡崇信提到了閒魚、誇克、高德、釘釘、1688等創新業務。蔡崇信稱，阿里要把AI融入每一塊業務、每一塊環節，未來三到五年，所有業務都應以AI為驅動。

蔡崇信說，「電商的業務並不占領對互聯網的入口，因為電商是一個垂類，有更多其他的互聯網公司占取了對用戶的入口。但如果我們能聚焦在AI上的話，能夠對整個入口的突破，也許我們可以把新的入口用 AI的方式做出來，讓我們增加更多的用戶。」

IT之家報導，蔡崇信曾在3月的一場論壇中表示，電商是世界上競爭最激烈的行業，幾乎沒有進入壁壘，因為很多公司都可以提供物流、支付等基礎設施，所以新進入的企業不用擔心這些問題，可以直接開展電商業務。蔡崇信說，他和阿里巴巴集團執行長吳泳銘合作後決定做的第一件事就是不再把阿里看作是由六個不同業務部門組成的企業，而是聚焦兩個核心業務。

蔡崇信透露，自己是個26年的老阿里人，加入阿里後，「我的工號是19號，我們不是說阿里巴巴有18個創始人嗎，我沒有趕上前18位，後來其中有一個創始人臨時退出了。馬老師就說joe（指蔡崇信）你19號你就補上吧。」

阿里巴巴集團 電商

延伸閱讀

「風清揚」回來了 馬雲現身總部 阿里人士：不可能回歸

市場翻身戰？蘋果AI傳將隨iOS 18.6在大陸上線 阿里、百度技術支持

吹電扇睡覺造成健康兩大危害！醫揭4招應對 定一時間關閉最佳

蔡崇信示警AI泡沫…業者看算力 恐供應過剩

相關新聞

原小米總部用地搖身變豪宅！總銷292億元推案開盤即售罄

在大陸房地產持續疲軟之際，陸媒報導指出，5月11日，上海位於徐匯濱江板塊的綠城潮鳴東方計畫的豪宅開盤即售罄，120套房源...

寧德時代赴港上市 擬對美投資者設限

中國大陸電池巨頭寧德時代近期準備赴香港第二上市，可能成為香港近年來最大筆上市融資案。然而，彭博引述消息人士稱，寧德時代預...

陸購物節近了…蘋果手機降價 i16系列最多便宜5,280元

蘋果中國近日向通路商下發調價通知，其中iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro降幅超過4,800元...

大陸推成屋銷售制度 防預售爛尾

彭博引述知情人士報導，大陸擬推廣商品房成屋銷售制度，正考慮要求開發商只提供已竣工的房屋，而不再採用加劇住房危機的預售模式...

10年培育5千企 浙江製造拚出海

2025世界品牌莫干山大會——「品字標．浙十年」品牌分享推介活動5月10日在浙江省湖州市德清縣舉辦。浙江省市場監管局在活...

90後CEO：人形機器人將解放勞動力

「未來2年至5年，智能機器人技術的重心是完成端到端智能機器人大模型，需突破低成本硬體量產與算力獲取難題。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。