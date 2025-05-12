陸購物節近了…蘋果手機降價 i16系列最多便宜5,280元

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
蘋果iPhone 16在大陸再次降價促銷，圖為北京一家蘋果門市展售的iPhone 16系列手機。（路透）
蘋果iPhone 16在大陸再次降價促銷，圖為北京一家蘋果門市展售的iPhone 16系列手機。（路透）

蘋果中國近日向通路商下發調價通知，其中iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro降幅超過4,800元，主要為即將到來的「618」電商大促銷做準備。

科創板日報引述調價通知指出，蘋果iPhone 16 Pro Max所有容量版本降價160美元（約合新台幣4,800元）；而iPhone 16 Pro的128GB版本降價176美元（約合新台幣5,280元），其他版本同樣降價160美元。

目前iPhone 16Pro Max在京東銷售的三個版本分別人民幣9,299元、11,299元、13,299元，預測入門級的256GB版本在「618」期間再加上「國補」有望低於人民幣7,400元。

為刺激在中國大陸市場的銷量，蘋果公司再發布iPhone 16系列後已多次降價：第一次是在2024年10月天貓「雙11」活動開始後，蘋果天貓官方旗艦店iPhone 16系列優惠人民幣500元促銷；第二次是今年1月2日，蘋果中國官網公布「叱吒福利」新年促銷活動，1月4日至7日限時四天，全線產品最高立省人民幣800元，每位顧客限購二件，換購新iPhone還享折抵優惠。

今年1月20日，大陸手機國補正式上線。目前包括iPhone15、iPhone16等蘋果手機部分主力機型大部分都能享受大陸國家補貼，且對比美國市場，國補後的iPhone16為全球最低價，有消費者通過國補下單了一支256G的iPhone16，價格僅人民幣5,499元。

蘋果近期財報顯示，2025財年第2季實現營收954億美元，年增5.1%；淨利潤247.8億美元，年增4.8%。中國經營報報導，市場研究機構TechInsights移動終端團隊表示，大中華區收入是蘋果唯一負增長的地區，在關稅和貿易摩擦的影響下，預計iPhone將於2025年在大陸市場繼續走下坡路。

IDC報告顯示，第1季大陸手機市場排名，小米、華為、OPPO和vivo分居前四名，蘋果以980萬支的出貨量位列第五，年減9%。

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