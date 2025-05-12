陸成屋銷售試點 看見成果

成屋銷售措施近來在大陸房市再度成為焦點。有陸媒指，近年大陸多地積極展開成屋銷售試點，相關配套支援政策不斷完善，推動成屋銷售在市場中的占比逐步走升。官方統計，去（2024）年大陸成屋銷售面積占比就超過30%。

據澎湃新聞報導，從地方試點看，海南是大陸首個推出成屋銷售政策的省份。2020年3月，海南規定新出讓土地建設的商品住房實行成屋銷售制度。而北京自2021年起，在集中土拍中持續擴大成屋銷售試點範圍。

據中指研究院監測，自2022年底來，大陸已有超過30省市試點成屋銷售及推出相關支持政策。其中，合肥、鄭州、長沙等地明確部分專案進行成屋銷售試辦。同時，除直接試點外，多地還推出系列配套支持政策。

另從數據看，成屋銷售在大陸房市占比正逐漸提升。大陸國家統計局數據指，大陸成屋銷售面積2024年占比已達30.84%。而2020年至2023年間，成屋銷售占比則分別為12.7%、13%、17.3%、22.5%。

據悉，大陸早期成屋銷售多為特定地塊或嘗試性措施，最早或可追溯至2014年上海一地塊出讓合約，當中首次明確「建成房屋須以全裝修現房銷售」。後在2016至2020年間，深圳、蘇州、南京等地均在土地端設置過成屋銷售條件，但隨市場調整部分城在隨後土地出讓中暫緩相關措施。近年伴隨產業風險暴露，多城在土地出讓環節重啟成屋銷售要求，同時也推出系列配套政策。