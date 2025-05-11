原小米總部用地搖身變豪宅！總銷292億元推案開盤即售罄

在大陸房地產持續疲軟之際，陸媒報導指出，5月11日，上海位於徐匯濱江板塊的綠城潮鳴東方計畫的豪宅開盤即售罄，120套房源總銷售額達人民幣69.88億元（下同，約台幣292億元）。據悉，該地塊原為小米總部用地，後轉為住宅用地，綠城於2024年8月以48億元競得。

據第一財經報導，5月11日，位於上海市徐匯濱江板塊的「全國單價地王」計畫「綠城潮鳴東方」正式開盤，綠城方面於今日下午官宣該盤120套房源一日售罄，總房款高達69.88億元。而綠城潮鳴東方120套房源中，最便宜的一套房總價超過4,000萬元，最貴的一套價格接近1.54億元，共有6套頂層複式的價格超過一億元，算是當地豪宅圈內妥妥的「頂豪」項目。

據了解，該地塊原為小米總部用地，然而，後因小米將地塊退還政府而重新調整規劃，從商辦用地改成住宅用地後，一上架就被多家開發商熱烈爭搶。當時，這塊土地的起始樓面價已達到10.1萬元/平方公尺，在參拍開發商的不斷加價下，地塊很快就觸及30%的溢價率最高限制，進入搖號階段。最終，綠城於2024年8月以48億元競得。

另，一般來說，豪宅專案較一般商品房專案周轉較慢，但開發商綠城從拿地到開盤攬金近70億元，僅花9個月時間，「顯示上海豪宅市場的強勁需求」。

在今年「五一黃金周」（5/1-5/5）假期前夕，綠城潮鳴東方取得預售證，項目一次推出全部120套房源，戶型為285至585平方公尺的大平層，備案均價約19.5萬/平方公尺。這是上海批出的新盤價格「第二貴」，最高紀錄仍屬於翠湖天地六和，備案均價約21萬元/平方公尺。

值得注意的是，在綠城潮鳴東方之前，去年上海有32個豪宅項目單日售罄，今年中高端住宅市場持續活躍。據同策研究院統計，顯示今年4月上海全市成交商品住宅4,309套，其中總價在1,000萬元以上的中高端住宅共成交1,109套，占成交總量的25.7%，有457套成交總價在1,200萬至1.5億元之間，占比41.21%。

中國經營報指，中原地產資深分析師盧文曦表示，「上海市新房市場一直以改善為主，但從2024年開始，高端改善需求釋放特別明顯。」二手房市場以剛需為主。由於新房價比二手房高，從消費層面來看，新房市場需求很早就已從剛需轉向改善。中指研究院上海數據總經理張文靜則增，在上海市新房市場，改善型需求呈現逐步增長趨勢。