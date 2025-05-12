90後CEO：人形機器人將解放勞動力
「未來2年至5年，智能機器人技術的重心是完成端到端智能機器人大模型，需突破低成本硬體量產與算力獲取難題。」
杭州宇樹科技有限公司首席執行官、90後的王興興5月10日在第六屆上海創新創業青年50人論壇上受訪時表示，人工智慧時代屬於年輕人，機會遠超以往。
中新社報導，談及宇樹科技布局人形機器人領域，他提出四點原因：結構簡單、更易提供情緒價值、數據適配性高及通用性強。
「人形機器人能處理人類所需任務，真正解放勞動力。」王興興說，受益於中國人形機器人產業高速發展，宇樹科技訂單旺盛，正聚焦提升交付與質量。
在分享創業經歷時，王興興說，他在上海大學讀研期間開發的四足機器人XDog於2015年獲國際賽事二等獎及8萬元人民幣獎金，成為創業「第一桶金」。他表示，上海包容的創新創業環境為年輕人提供了試錯空間和資源支持，這種包容是創新創業的最佳土壤。
「未來屬於年輕人，當前的資源、資金及社會對機器人、人工智慧等的關注度都遠超10年前。」王興興呼籲通過論壇等平台鏈接資源，支持年輕人探索創新。
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