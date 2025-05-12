90後CEO：人形機器人將解放勞動力

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「未來2年至5年，智能機器人技術的重心是完成端到端智能機器人大模型，需突破低成本硬體量產與算力獲取難題。」

杭州宇樹科技有限公司首席執行官、90後的王興興5月10日在第六屆上海創新創業青年50人論壇上受訪時表示，人工智慧時代屬於年輕人，機會遠超以往。

中新社報導，談及宇樹科技布局人形機器人領域，他提出四點原因：結構簡單、更易提供情緒價值、數據適配性高及通用性強。

「人形機器人能處理人類所需任務，真正解放勞動力。」王興興說，受益於中國人形機器人產業高速發展，宇樹科技訂單旺盛，正聚焦提升交付與質量。

在分享創業經歷時，王興興說，他在上海大學讀研期間開發的四足機器人XDog於2015年獲國際賽事二等獎及8萬元人民幣獎金，成為創業「第一桶金」。他表示，上海包容的創新創業環境為年輕人提供了試錯空間和資源支持，這種包容是創新創業的最佳土壤。

「未來屬於年輕人，當前的資源、資金及社會對機器人、人工智慧等的關注度都遠超10年前。」王興興呼籲通過論壇等平台鏈接資源，支持年輕人探索創新。

人形機器人 創業 年輕人

延伸閱讀

人形機器人企業爆單 王興興不怕泡沫化 「非常缺人」

機器人核心零組件 陸企國產化關鍵

陸機器人產業走創新路 多元競爭格局 與美分庭抗禮

被酸吹到2050年？大摩預言「人形機器人10億台」網：我們還活著嗎

相關新聞

原小米總部用地搖身變豪宅！總銷292億元推案開盤即售罄

在大陸房地產持續疲軟之際，陸媒報導指出，5月11日，上海位於徐匯濱江板塊的綠城潮鳴東方計畫的豪宅開盤即售罄，120套房源...

寧德時代赴港上市 擬對美投資者設限

中國大陸電池巨頭寧德時代近期準備赴香港第二上市，可能成為香港近年來最大筆上市融資案。然而，彭博引述消息人士稱，寧德時代預...

陸購物節近了…蘋果手機降價 i16系列最多便宜5,280元

蘋果中國近日向通路商下發調價通知，其中iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro降幅超過4,800元...

大陸推成屋銷售制度 防預售爛尾

彭博引述知情人士報導，大陸擬推廣商品房成屋銷售制度，正考慮要求開發商只提供已竣工的房屋，而不再採用加劇住房危機的預售模式...

10年培育5千企 浙江製造拚出海

2025世界品牌莫干山大會——「品字標．浙十年」品牌分享推介活動5月10日在浙江省湖州市德清縣舉辦。浙江省市場監管局在活...

90後CEO：人形機器人將解放勞動力

「未來2年至5年，智能機器人技術的重心是完成端到端智能機器人大模型，需突破低成本硬體量產與算力獲取難題。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。