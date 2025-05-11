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寧德時代衝刺香港IPO 擬限制美國投資者認購

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
彭博報導，大電電池製造巨頭寧德時代據報計劃針對參與香港上市計劃的美國投資者類型設限，「這表明中美關係緊張情況可能正蔓延至首次公開募股（IPO）市場」。（路透資料照片）
彭博報導，大電電池製造巨頭寧德時代據報計劃針對參與香港上市計劃的美國投資者類型設限，「這表明中美關係緊張情況可能正蔓延至首次公開募股（IPO）市場」。（路透資料照片）

大陸電池大廠寧德時代近期正在準備赴香港招股，而這可能成為香港近年來最大的一筆上市案。然而，彭博引述消息人士稱，寧德時代計劃針對參與香港上市計劃的美國投資者類型設限，決定將股票發售方式完全改為「Reg S」。同時，這也顯示中美關係緊張情況可能正蔓延至首次公開募股（IPO）市場。

一名不願具名的知情人士近日向彭博透露，公司決定將股票出售方式僅改為所謂的Reg S（S規例；為非美國和美國公司在美國境外籌集資金提供了符合美國證券交易委員會的方式）發行，即不允許面對美國境內投資者的股票出售，並且免除發行人的某些美國監管備案義務。

彭博並稱，雖然大多數美國大型機構投資者擁有離岸帳戶，代表著他們仍可以參與，但上述此舉將把一些投資者排除在外，如擁有散戶資金的美國國內共同基金。「如此大規模的在港股票發行，但不向美國境內投資者開放，屬於異常情況。」

知情人士對此稱，寧德時代做出此舉，是為限制美國方面的法律責任風險；即使一些美國投資者無法參與上市事宜，交易也有足夠需求。截至發稿前，寧德時代未就相關問題回應。

據了解，寧帶時代早已被捲入中美間的地緣政治衝突。今年1月，美國五角大廈將寧德時代列入黑名單，指控該公司與中共解放軍有關。寧德時代當時則回應稱，這些指控毫無根據，並強調其從未參與任何與解放軍有關的業務或活動。

隨後，美國眾議院中國特設委員會主席4月曾致函美國銀行和摩根大通，要求兩家投行退出寧德時代的香港上市項目。信中還特別指出，寧德時代1月已被五角大樓列入涉軍企業黑名單。不過，根據寧德時代提交的聆訊後資料，兩家美資投行仍參與寧德時代本次招股。

另，消息表示，寧德時代計劃最快下周開始招股，至少在港集資40億美元，並預計悉數行使發售量調整權及超額配股權後，集資規模將達到53億美元，預計兩者均會行使。若最終募資金額超過40億美元，這將可能使該案成為香港近年來最大的一筆上市案。

IPO 寧德時代 美國 解放軍 香港

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