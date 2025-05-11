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將AI融入各環節 蔡崇信稱阿里巴巴聚焦「電商、雲+AI」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信日前強調公司聚焦兩大核心戰略方向：「電商、雲+AI」。（美聯社）
阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信日前強調公司聚焦兩大核心戰略方向：「電商、雲+AI」。（美聯社）

阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信在510阿里日親友見面會上表示，公司聚焦兩大核心戰略方向：「電商、雲+AI」。

科創板日報報導，蔡崇信提到了閒魚、誇克、高德、釘釘、1688等創新業務。蔡崇信稱，阿里要把AI融入每一塊業務、每一塊環節，未來三到五年，所有業務都應以AI為驅動。

蔡崇信說，「電商的業務並不佔領對互聯網的入口，因為電商是一個垂類，有更多其他的互聯網公司佔取了對用戶的入口。但如果我們能聚焦在AI上的話，能夠對整個入口的突破，也許我們可以把新的入口用 AI的方式做出來，讓我們增加更多的用戶。」

IT之家報導，蔡崇信曾在3月的一場論壇中表示，電商是世界上競爭最激烈的行業，幾乎沒有進入壁壘，因為很多公司都可以提供物流、支付等基礎設施，所以新進入的企業不用擔心這些問題，可以直接開展電商業務。蔡崇信說，他和吳泳銘合作後決定做的第一件事就是不再把阿里看作是由六個不同業務部門組成的企業，而是聚焦兩個核心業務，即電商和雲計算，這樣就簡化了所有事務和溝通流程。

快科技報導，蔡崇信同時在親友見面會上分享18創始人的故事，他在講話中透露，自己是個26年的老阿里人，加入阿里後，「我的工號是19號，我們不是說阿里巴巴有18個創始人嗎，我沒有趕上前18位，後來其中有一個創始人臨時退出了。馬老師就說joe（指蔡崇信）你19號你就補上吧，你就算18個人裡面其中之一。我就是之後補上去的。」

據瞭解，1999年夏天，蔡崇信作為投資機構代表來瞭解阿里接洽投資，幾個月後蔡崇信放棄了投行70萬美元年薪的工作，加入到了月薪500人民幣的阿里創業隊伍中。20多年後成為了阿里巴巴集團董事會主席，成為中國21世紀傳奇創業故事之一。

AI 創業 阿里巴巴集團 電商

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