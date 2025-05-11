乘聯會談關稅：陸自主品牌車不受影響 但波及消費心態

大陸乘聯會11日發布數據顯示，大陸4月新能源乘用車市場零售90.5萬輛，年增33.9%，較上期降8.7%；前四個月月累計零售332.4萬輛，增長35.7%。4月新能源車在大陸國內總體乘用車的零售滲透率51.5%，較去年同期提升7個百分點。該機構稱，中國大陸生產的自主品牌汽車不會受到美國加關稅的影響。

陸乘聯會數據顯示，4月大陸乘用車市場零售175.5萬輛，年增14.5%，較上期減9.4%。今年以來累計零售687.2萬輛，年增7.9%。前幾年大陸國內車市零售呈現「前低後高」的走勢，今年4月零售僅稍低於2018年4月181萬的最高水平，處於歷年4月零售歷史高位。

美國總統川普本月初簽署行政命令，宣布對所有中國輸美商品加對等關稅，稅率從34%一路攀升至145%，而相對於美資車廠顯現焦慮，外界認為大陸車廠顯得從容。

該機構表示，大陸汽車出口美國佔比微乎其微，尤其是自主品牌完全沒有在美國銷售，因此中國生產的自主品牌汽車不會受到美國加關稅的影響；目前大陸在俄羅斯市場的自主銷量份額仍保持在55%的高位，出口減量壓力不太大。

在價格戰部分，陸乘聯分會指出，大陸以舊換新政策的啟動早，補貼政策一步到位，年初市場增長較好，價格戰因此相對溫和，行業內捲狀態因市場增長而改善。4月僅有14款車型降價，去年4月為41款，前年4月為19款。但年款增配、調整車主權益等隱形優惠措施層出不窮。4月傳統燃油車的促銷幅度為22.2%，連續10個月穩定在22%左右。

此外，4月合資、豪車零售年增、月增雙雙下滑。合資品牌方面，4月主流合資品牌零售44萬輛，年減3%，月減8%。其中德系品牌零售份額15.6%，年減3.4個百分點；日系品牌零售份額12.2%，年減2.7個百分點；美系品牌市場零售份額4.8%，年減1.1個百分點；4月豪華車零售17萬輛，年減18%，月減32%。

展望5月車市，乘聯分會表示，預計5月車市增長相對平穩。由於外部環境的劇烈變化，且出現超預期的普遍加關稅的巨大外部變盤壓力，消費心態也受到一定的影響。但此部分影響或在後續月份市場表現中逐步顯現，且大陸官方早有促進內需的政策導向，因此發展靠「內需、外需」共同推動的趨勢日益明顯，乘用車市場穩內需的效果也將持續體現，在海外汽車市場環境相對寬鬆國家及地區的出口業務開拓也將有望成為車企新的增長動能。