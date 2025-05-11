月賺不到1.7萬元！陸多地再示警網約車市場已趨飽和

經濟不景氣、工作難找，如今連網約車市場都趨於飽和。大陸包括河南鄭州、四川西昌等多地近期再次發出網約車市場經營風險提示，提醒大陸民眾勿盲目花費大筆資金購車入行。

過去開網約車一直是大陸「靈活就業」的主要方式之一，吸納了數百萬就業人口，不過近年網約車司機數量水位開始溢出，行業越來越內捲。

河南鄭州市城市公共交通事業發展中心5月9日表示，據鄭州市出租汽車監管平台監測數據顯示，4月鄭州市網約車日均實際運營車輛2.93萬輛，佔網約車總數的83.7%，每天約有6,000輛剩餘運力。網約車單車日均營運時長約9.5個小時，最長營運時長可達15個小時，單車日均訂單量約14單，毛收入約人民幣210元，部分從業人員月淨收入不足人民幣4,000元（約合新台幣1萬6,800元）。

也因此，鄭州市城市公共交通事業發展中心呼籲，有相關意向者應合理評估預期收入，理性做出從業選擇，謹慎入行，尤其是避免盲目花費大筆資金「購車」入行。

四川西昌市網絡預約出租汽車市場風險預警也通告，按常住人口96.6萬計算，西昌市萬人出租車擁有量已達40.5輛（顯著高於同類型城市）。並稱，「現階段，西昌市網約車市場已超飽和，市場供需關係發生變化，希有意從事網約車經營的從業者認真調研市場、深入瞭解政策、合理評估風險，切實提高風險防範意識。」

廣東深圳市交通運輸局發布3月網約車動態時進行風險提示稱，根據各平台數據顯示，本月全市網約車日均完成訂單量約為12.4單/車。同時該市網約車市場已飽和，鄭重提醒有意從事網約車經營的企業與從業人員，應充分瞭解網約車相關法規，做好市場調研，客觀評估經營收益，理性審慎做出投資及從業選擇。

海南海口市交通運輸和港航管理局在4月網約車投資風險提示表示，海口市網約車平台公司、網約車及駕駛員的數量較多，市場已處於飽和狀態。抽樣調查結果顯示，全職網約車駕駛員日均上線時間約13小時，扣除平台抽成後的日均營運流水處於人民幣200元至280元區間內。