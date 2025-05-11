快訊

NBA／愛德華飆36分、藍道大三元 灰狼第四節摧毀勇士

新台幣急升壽險業匯損災情慘重 未來觀察重點在NDF價格

吳聖宇：雨下到明天上午 周二起變回夏天逾30度

聽新聞
0:00 / 0:00

迎戰618？蘋果大陸再降價 iPhone 16系列便宜約4800元

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
蘋果iPhone 16在大陸再次降價促銷，圖為北京一家蘋果門市展售的iPhone 16系列手機。（路透）
蘋果iPhone 16在大陸再次降價促銷，圖為北京一家蘋果門市展售的iPhone 16系列手機。（路透）

蘋果日前向渠道商下發調價通知，這也是蘋果首次在周六宣布調價，其中iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro降幅超過人民幣1,000元。渠道商認為蘋果此次調價在為即將到來的「618」電商大促銷做準備。

科創板日報引述調價通知指出，蘋果iPhone 16 Pro Max所有容量版本降價160美元（約合新台幣4,800元），對應1,313.06元人民幣；而iPhone 16 Pro的128GB版本降價176美元（約合新台幣5,280元），對應1,445.27元人民幣，其他版本同樣降價160美元。

目前iPhone 16Pro Max在京東銷售的三個版本分別人民幣9,299元、11,299元、13,299元，預測入門級的256GB版本在「618」期間再加上「國補」有望低於人民幣7,400元，128GB 的iPhone 16 Pro有望達到人民幣5,600元以內。

為刺激在中國市場的銷量，蘋果公司再發布iPhone 16系列後已多次降價：一次是在2024年10月天貓「雙11」活動開始後，蘋果天貓官方旗艦店iPhone 16系列優惠人民幣500元促銷；一次是今年1月2日，蘋果中國官網公布「叱吒福利」新年促銷活動，1月4日至7日限時4天，全線產品最高立省800元，每位顧客限購2件，換購新iPhone還享折抵優惠。

今年1月20日，大陸手機國補正式上線。目前包括iPhone15、iPhone16等蘋果手機部分主力機型大部分都能享受大陸國家補貼，且對比美國市場，國補後的iPhone16為全球最低價，有消費者通過國補下單了一部256G的iPhone16，價格僅人民幣5,499元。

蘋果近期財報顯示，2025財年第二季實現營收954億美元，年增5.1%；淨利潤247.8億美元，年增4.8%。中國經營報報導，市場研究機構TechInsights移動終端團隊表示，大中華區收入是蘋果唯一負增長的地區，在關稅和貿易摩擦的影響下，預計iPhone將於2025年在大陸市場繼續走下坡路。

IDC中國季手機市場報告則顯示，今年第一季大陸智能手機市場排名中，小米、華為、OPPO 和 vivo 分居前四名，蘋果以980萬部的出貨量位列第五，年減9%

大陸各電商平台近日已陸續宣布618大促開啟時間，其中京東宣布將從5月13日開啟心動購物季活動，5月31日晚8點開啟今年京東618活動；天貓618直接將第一波預售定在5月13日20點。這也意味著，今年618購物節開啟的時間，較去年的5月20日又提前一些。

iPhone 16 人民幣 天貓 手機 蘋果 電商

延伸閱讀

陸企「搶轉口」 非美出口增

市場翻身戰？蘋果AI傳將隨iOS 18.6在大陸上線 阿里、百度技術支持

最強手機殼！他高空跳傘意外噴飛iPhone 花半小時找到竟「毫無損傷」

蘋果新機連發 帶旺鴻海後市

相關新聞

迎戰618？蘋果大陸再降價 iPhone 16系列便宜約4800元

蘋果日前向渠道商下發調價通知，這也是蘋果首次在周六宣布調價，其中iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 ...

兩岸敵對升高 陸學者：不該把和平建立在大陸克制之上

賴總統執政將滿一周年，兩岸關係陷入低迷。北京聯合大學台灣研究院榮譽院長王升批評，賴清德在新兩國論、祖國論基礎上又提出中國...

美取消陸港小包免稅 中美全貨機運力瞬間腰斬

本月2日起，美國取消中國大陸和香港價值低於800美元的包裹得免稅進入美國的政策，立即導致中美航空貨物量與運費大跌。大陸財...

機器人核心零組件 陸企國產化關鍵

人形機器人今年在中國大陸爆紅，也帶動相關的機器人概念產業投資熱潮，包括軸承、機電、傳動、減速設備等領域成為關鍵，大陸機器...

陸出口非美市場 4月強勁

美國總統川普政府宣布大幅調高關稅後，四月中國對美出口大減，但對東南亞、拉丁美洲、歐洲與非洲的出口則全面增加。

陸機器人產業走創新路 多元競爭格局 與美分庭抗禮

儘管面對美國圍堵，大陸機器人產業伴隨當局政策支持疊加核心技術突破，成為最熱關鍵詞。專家分析，過去外界認為大陸在機器人領域...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。