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陸出口非美市場 4月強勁

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導

美國總統川普政府宣布大幅調高關稅後，四月中國對美出口大減，但對東南亞、拉丁美洲、歐洲與非洲的出口則全面增加。

根據中國海關總署九日公布統計，中國四月份對美出口年減百分之廿一，不過對東協（ＡＳＥＡＮ）成員國出口則年增百分之廿一；對拉丁美洲、非洲、歐盟出口分別成長百分之十七、百分之廿五、百分之八點三。這顯示在美國發動關稅戰下，中國確實出現出口轉移，但實際影響還需要更長時間觀察。

中國政府說，整體而言四月出口成長展現高度韌性，四月份美元計價出口總值比去年同期增長百分之八點一。不過華爾街日報（ＷＳＪ）分析，亮麗數字背後，中國出口結構已發生巨幅轉變。

今年三月中國對美出口總值比一年前同期增百分之十二點四，四月成長幅度卻降至百分之八點一。根據華爾街日報對經濟學者進行調查，原本專家估計四月中國對美出口成長只有百分之二點五。

美國 華爾街日報 非洲

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