聽新聞
0:00 / 0:00
陸出口非美市場 4月強勁
美國總統川普政府宣布大幅調高關稅後，四月中國對美出口大減，但對東南亞、拉丁美洲、歐洲與非洲的出口則全面增加。
根據中國海關總署九日公布統計，中國四月份對美出口年減百分之廿一，不過對東協（ＡＳＥＡＮ）成員國出口則年增百分之廿一；對拉丁美洲、非洲、歐盟出口分別成長百分之十七、百分之廿五、百分之八點三。這顯示在美國發動關稅戰下，中國確實出現出口轉移，但實際影響還需要更長時間觀察。
中國政府說，整體而言四月出口成長展現高度韌性，四月份美元計價出口總值比去年同期增長百分之八點一。不過華爾街日報（ＷＳＪ）分析，亮麗數字背後，中國出口結構已發生巨幅轉變。
今年三月中國對美出口總值比一年前同期增百分之十二點四，四月成長幅度卻降至百分之八點一。根據華爾街日報對經濟學者進行調查，原本專家估計四月中國對美出口成長只有百分之二點五。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言