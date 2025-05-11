聽新聞
0:00 / 0:00

陸企「搶轉口」 非美出口增

經濟日報／ 記者顏伶如、葉文義／綜合報導

川普政府宣布大幅調高對等關稅後，今年4月大陸對美出口大減21%，但銷往東南亞、拉丁美洲、歐洲與非洲的非美出口平均增加13％。分析認為，美國「暫緩90天關稅」疊加大陸「拓展非美貿易」，預計第2季陸企「搶轉口」動能還將延續。

從資料來看，在大陸對美出口驟減21%情況下，4月大陸總出口仍增長8.1%。這個數字顯示，在美國發動關稅戰下，大陸確實出現出口轉移現象，實際影響還需要更長時間觀察。

4月大陸對美出口減少21%，對東協及印度增加超過20%，澳盛銀行大中華地區首席經濟學家楊宇霆指出，這是供應鏈提前出貨初期徵兆，「貿易轉向類似狀況已有許多文獻紀錄」。楊宇霆說，大陸對越南、泰國出口暴增，台灣與南韓進口數據則顯示，大陸工廠正抓緊90天關稅暫緩期，加快腳步完成輸往美國的外銷訂單。

美國 關稅

延伸閱讀

美中經貿會談今在瑞士登場 陸官媒：午餐後繼續

賴總統主張對抗 陸學者：陸方警告更多從口頭轉為行動

美中貿易談判開始 外媒：美關稅砍半也不足以改善貿易水平

挺陸配遊行…上街頭抗議補件喪失原籍證明 陸配：在台灣生活比大陸久

相關新聞

陸CPI連三負 通縮壓力加劇 PPI跌幅2.7%近六月最大

大陸國家統計局昨（10）日公布最新數據顯示，4月消費者物價指數（CPI）年減0.1%，連續三個月呈現負值；生產者物價指數...

陸機器人產業走創新路 多元競爭格局 與美分庭抗禮

儘管面對美國圍堵，大陸機器人產業伴隨當局政策支持疊加核心技術突破，成為最熱關鍵詞。專家分析，過去外界認為大陸在機器人領域...

機器人核心零組件 陸企國產化關鍵

人形機器人今年在中國大陸爆紅，也帶動相關的機器人概念產業投資熱潮，包括軸承、機電、傳動、減速設備等領域成為關鍵，大陸機器...

陸出口非美市場 4月強勁

美國總統川普政府宣布大幅調高關稅後，四月中國對美出口大減，但對東南亞、拉丁美洲、歐洲與非洲的出口則全面增加。

陸工業領域三強 工業機器人實力各懷絕技

工業機器人被譽為「製造業皇冠頂端的明珠」。來自瑞士的ABB、德國的庫卡以及日本的發那科和安川電機，一直以來被稱為工業機器...

陸人形機器人產品爆紅 優必選、宇樹科技等點燃商機

2025年是大陸人形機器人量產元年，在政府以及企業資金全方位加持下，產業進入快速發展期，2026年將迎來商業化爆發，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。