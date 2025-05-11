陸企「搶轉口」 非美出口增

川普政府宣布大幅調高對等關稅後，今年4月大陸對美出口大減21%，但銷往東南亞、拉丁美洲、歐洲與非洲的非美出口平均增加13％。分析認為，美國「暫緩90天關稅」疊加大陸「拓展非美貿易」，預計第2季陸企「搶轉口」動能還將延續。

從資料來看，在大陸對美出口驟減21%情況下，4月大陸總出口仍增長8.1%。這個數字顯示，在美國發動關稅戰下，大陸確實出現出口轉移現象，實際影響還需要更長時間觀察。

4月大陸對美出口減少21%，對東協及印度增加超過20%，澳盛銀行大中華地區首席經濟學家楊宇霆指出，這是供應鏈提前出貨初期徵兆，「貿易轉向類似狀況已有許多文獻紀錄」。楊宇霆說，大陸對越南、泰國出口暴增，台灣與南韓進口數據則顯示，大陸工廠正抓緊90天關稅暫緩期，加快腳步完成輸往美國的外銷訂單。