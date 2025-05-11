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陸CPI連三負 通縮壓力加劇 PPI跌幅2.7%近六月最大

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸國家統計局10日公布最新數據顯示，4月消費者物價指數（CPI）年減0.1%，連續三個月呈現負值。（歐新社）
大陸國家統計局10日公布最新數據顯示，4月消費者物價指數（CPI）年減0.1%，連續三個月呈現負值。（歐新社）

大陸國家統計局昨（10）日公布最新數據顯示，4月消費者物價指數CPI）年減0.1%，連續三個月呈現負值；生產者物價指數（PPI）年減2.7%，近六個月最大跌幅，且連續30個月呈現負增長趨勢‌。分析指出，隨出口減弱，大陸面臨通貨緊縮壓力可能加劇。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，CPI持續下行主要受國際油價下跌影響。數據顯示，4月能源價格年跌4.8%，比前月擴大2.2個百分點，其中汽油價格年跌10.4%，影響CPI下降約0.38個百分點，是CPI下降主因。

然若扣除食品和能源價格的4月核心CPI則為按年上漲0.5%，與前月相同。董莉娟強調，雖然國際輸入性因素對部分行業價格產生一定下拉影響，但大陸經濟基礎穩、韌性強，各項宏觀政策協同發力，部分領域價格呈現積極變化。

值得注意的是，4月大陸PPI按年減少2.7%，近六個月最大跌幅。華創證券分析認為，4月在國際輸入性因素影響下，PPI領先CPI反應外需變化，年跌幅擴大。路透引述保銀投資首席經濟學家張智威表示：「中國仍面臨持續的通貨緊縮壓力。由於出口可能減弱，未來幾個月壓力可能會增加。 」他並補充：「即使中美貿易談判能夠取得進展並降低關稅，關稅也不太可能回到4月之前水平。當局需要採取更積極財政政策擴大國內需求並解決通貨緊縮問題。」

CPI 消費者物價指數

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