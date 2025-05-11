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京東、騰訊、阿里 本周發布首季財報

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸電商巨頭京東、騰訊、阿里，分別於13、14、15日公布最新1季財報。市場重點聚焦於營收及淨利增速、國家補貼政策紅利持續釋放下商品交易總額（GMV）的增速影響。

香港富途控股旗下的一站式投資交易平台「富途牛牛」報導，機構普遍預計，京東2025年第1季營收人民幣2,905億元，年增11%；預期每股收益人民幣5.9元，年增31%。東方證券表示，京東將延續雙位數穩健增速，國補紅利持續釋放。

機構預計，騰訊第1季預期營收為人民幣1,755億元，年增10%；預期每股收益人民幣5.5元，年增27%。阿里2025財年第4季營收預期為人民幣2,400億元，年增8%；每股收益為人民幣9元，年增610%。

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